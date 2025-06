Poszukiwania Madeleine McCann zakończone. Jest decyzja służb

W piątek zakończyły się poszukiwania prowadzone przez niemieckich i portugalskich funkcjonariuszy w związku ze sprawą zaginięcia Madeleine McCann. Dziewczynka zniknęła w 2007 roku podczas rodzinnych wakacji w Algarve na południu Portugalii. Choć udało się zabezpieczyć materiał, śledczy nie znaleźli żadnych nowych dowodów wyjaśniających, co stało się z czterolatką.

Prowadzone od poniedziałku kolejne przeszukiwania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie udało się odnaleźć żadnych nowych dowodów w sprawie zniknięcia Maddie w rejonie ponad 20 nieruchomości położonych między portugalskim miastem Lagos a Praia da Luz - plażą, w pobliżu której doszło do zaginięcia dziewczynki.

W ramach przeszukań analizowano teren (głównie ruiny domostw, studnie oraz zbiorniki wodne), używając m.in. georadaru. Portugalska telewizja SIC podała, że policjanci podczas akcji zabezpieczyli część materiału dowodowego w jednym z przeszukiwanych miejsc. Głównym podejrzanym w sprawie nadal jest 47-letni Niemiec Christian Bruecker.

Koniec poszukiwań Madeleine McCann. Śledczy wytypowali możliwego sprawcę

Śledczy domniemają, że mężczyzna przed 18 laty miał porwać i pozbawić życia dziewczynkę. W latach 2000-2017 regularnie bywał on w Algarve. Bruecker obecnie jest w więzieniu, ponieważ skazano go na siedem lat pozbawienia wolności za wykorzystanie 72-letniej Amerykanki, do czego doszło także w Algavre.

Wcześniejsze próby odnalezienia śladów Maddie McCann również nie przyniosły przełomu w sprawie i zakończyły się niepowodzeniem. Czterolatka zaginęła w tajemniczych okolicznościach wieczorem 3 maja 2007 roku, z domu letniskowego przy Praia da Luz, gdzie przebywała z rodziną. W momencie jej zaginięcia rodzice przebywali w pobliskiej restauracji razem ze znajomymi.

