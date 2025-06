Rozporządzenie przedłuża o następne 90 dni tymczasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie buforowej przylegającej do granicy z Białorusią. Obejmuje ona - podobnie jak wcześniej - odcinek granicy o długości 78,29 km, leżący na terenie województwa podlaskiego.

Strefa buforowa nadal na granicy z Białorusią. Jest nowe rozporządzenie

Dokument, pod którym podpis złożył minister Tomasz Siemoniak, obejmuje ziemie w zasięgu terytorialnym placówek straży granicznej: Michałowo, Narewka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne i Czeremcha. W pasie 59,24 km obowiązuje całkowity zakaz wstępu na 200 metrów od linii granicy państwowej.

Dodatkowo na odcinku 15,26 km w regionach cennych przyrodniczo, strefa ta jest szersza i wynosi ok. 2 km. Z kolei na odcinku 3,79 km zakaz obowiązuje do 4 km od granicy. Jak podkreśla MSWiA, obszar ten to głównie tereny zalesione, bagniste i podmokłe, co utrudnia działania służb. Dodatkowo, w ocenie resortu, stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, którzy dostali się tam z Białorusi.

Mniej prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią

Ministerstwo wskazuje, że tymczasowy zakaz przebywania w strefie buforowej pozwala na skuteczniejsze działania straży granicznej oraz lepszą ochronę granicy. Od momentu wprowadzenia strefy zanotowano znaczący spadek prób nielegalnego przekroczenia granicy - według MSWiA liczba takich prób zmniejszyła się o około 28 proc.

"Od 13 czerwca 2024 r. do 1 czerwca 2025 r. odnotowano prawie 22,5 tys. takich prób. W analogicznym okresie, przed wprowadzeniem strefy, było ich ponad 31,2 tys." - przekazało MSWiA. Zakaz przebywania obowiązuje od 13 czerwca 2024 roku i dotyczy pasa przygranicznego wzdłuż granicy polsko-białoruskiej.

MSWiA informuje, że w 2024 roku Straż Graniczna przedstawiła zarzuty organizowania lub wspierania nielegalnej migracji wobec 598 osób - obywateli Ukrainy (280), Polski (87), Białorusi (50) i Gruzji (30). Wobec 155 z nich zastosowano areszt tymczasowy. Straż Graniczna wydała 613 zgód na przebywanie w strefie buforowej.

kk/wka / PAP / Polsatnews.pl