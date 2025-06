Dzięki aplikacji "SCHRONY", dostępnej pod adresem schrony.straz.gov.pl, obywatele mogą zlokalizować najbliższe bezpieczne miejsca. Zrozumienie różnic między tymi kategoriami oraz ich rozmieszczenie w kraju może znacząco wpłynąć na skuteczność reakcji w obliczu zagrożenia.

Jak dzielą się miejsca schronienia?

Schrony to budowle ochronne o konstrukcji hermetycznej, zapewniające zabezpieczenie przed czynnikami rażenia ze wszystkich stron. Wyposażone są w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne, co umożliwia dłuższe przebywanie w ich wnętrzu. W Polsce zinwentaryzowano 1903 schrony, mogące pomieścić ponad 300 tys. osób.

ZOBACZ: Kraj UE przywraca obowiązkową służbę wojskową. Mężczyźni trafią na szkolenie

Ukrycia to obiekty niehermetyczne, oferujące podstawową ochronę przed czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych kierunków. Nie zapewniają pełnej ochrony przed bojowymi środkami trującymi. W kraju zidentyfikowano 8719 takich miejsc, zdolnych pomieścić ok. 1,1 mln osób.

Miejsca doraźnego schronienia. Gdzie można się ukryć?

Miejsca doraźnego schronienia (MDS) to obiekty nieprzystosowane na stałe do ochrony ludności, ale które w sytuacjach nagłego zagrożenia mogą zapewnić przynajmniej tymczasowe bezpieczeństwo. Zalicza się do nich m.in.:

piwnice w budynkach mieszkalnych (szczególnie w blokach z wielkiej płyty i starszym budownictwie)

garaże podziemne (typowe dla nowszych osiedli mieszkaniowych)

przejścia podziemne

tunele drogowe i kolejowe

podziemne części budynków użyteczności publicznej (szkoły, urzędy czy hale sportowe, często wyposażone są w węzły sanitarne, co zwiększa ich funkcjonalność)

Mogą to być również magazyny, chłodnie lub pomieszczenia techniczne znajdujące się poniżej poziomu gruntu. Cechą wspólną tych miejsc jest łatwa dostępność oraz podstawowa ochrona przed skutkami fali uderzeniowej, odłamkami czy ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Jak korzystać z MDS i dlaczego warto znać ich lokalizację?

MDS nie są hermetyczne, nie zapewniają ochrony przed skażeniami chemicznymi lub biologicznymi. Czas przebywania w nich powinien być ograniczony do minimum np. podczas nalotu, ataku rakietowego czy bardzo silnych burz.

ZOBACZ: Pilny apel weteranów do szefa MON i premiera. "Poważne zagrożenie"

Znajomość takich miejsc w najbliższej okolicy może decydować o życiu i zdrowiu, zwłaszcza tam, gdzie brakuje schronów. W aplikacji "SCHRONY" dostępne są informacje o ponad 224 tys. MDS w całej Polsce, które w warunkach doraźnych mogą pomieścić blisko 49 mln osób.

Regularne sprawdzanie ich położenia, dostępności i stanu technicznego to działanie, które można podjąć zawczasu. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie kilku alternatywnych tras do najbliższych miejsc schronienia, z uwzględnieniem, że droga przejezdna dziś, jutro może być zablokowana lub zniszczona.

WIDEO: Ankieta wśród działaczy PSL ws. sojuszu z PiS. "Próba oszukania wyborców" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl