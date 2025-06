Wynik jest przede wszystkim taki, że PSL "mówi" swoim koalicjantom, że jest otwarty na wszystkie opcje, również na tę związaną z PiS-em - mówił w programie "Prezydenci i premierzy" Leszek Miller, odnosząc się do wewnętrznej ankiety w PSL. Z kolei były prezes ludowców Waldemar Pawlak tłumaczył, że ich sympatia jest po stronie "partii demokratycznych".

Nie milkną echa sprawy związanej z wewnętrzną ankietą Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgodnie z ustaleniami Polsat News

na pytania m.in. o potencjalny sojusz z PiS oraz Konfederacją, odpowiedzieli członkowie partii w całej Polsce, a nie jak początkowo podawano w Opolskiem.

W sobotę rzecznik ludowców Miłosz Motyka zapewniał, że "nie ma żadnych rozmów" z partią Jarosława Kaczyńskiego na temat możliwej koalicji.

Ujawnił przy tym, że ponad 70 proc. członków PSL jest za utrzymaniem obecnej koalicji rządzącej. Odnosząc się do pozostałych osób, które nie miały w tej sprawie zdania lub ich preferencje są inne niż u większości, stwierdził, że "to jest margines, naprawdę bardzo niewiele".

Ankieta PSL-u. Pawlak o wynikach: Sympatia po stronie partii demokratycznych

Sprawa poruszona została także w trakcie sobotniego wydania programu "Prezydenci i premierzy". - Czy pan wypełnił tę ankietę? - zapytała prowadząca.

- Akurat tej nie - odparł były premier Waldemar Pawlak. - Natomiast dobrze, że władze PSL-u konsultują się z członkami partii i te ankiety są realizowane od długiego czasu. Także tutaj ten element wewnętrznej demokracji myślę, że działa dobrze - ocenił polityk ludowców.

Jego zdaniem wyniki wyraźnie wskazują, że w szeregach formacji sympatia jest "po stronie partii demokratycznych i obecnej koalicji demokratycznej". - Natomiast jest też spore rozczarowanie, jeżeli chodzi o skuteczność i sprawczość działania rządu, i to jest zadanie na kolejne dwa lata przy prezydencie z innej strony sceny politycznej - mówił.

Wyjaśnił również, że radził partyjnym kolegom, żeby "przejść na inny poziom, nie ankiety internetowe, tylko wykorzystać już bardziej zaawansowane technologie związane z aplikacjami, gdzie można mieć większą pewność, że nie wychodzi to (ankiety - red.) poza krąg osób, które są zaangażowane wewnętrznie w PSL". - Ale młodzież się nie słucha - stwierdził i wskazał, że również pytania muszą być "bardziej przemyślane".

Komorowski o PSL-u: Partia z poczuciem honoru politycznego

Goszczący w studiu były prezydent Bronisław Komorowski zaznaczył, że "PSL jest partią środka sceny politycznej". - Jest zupełnie zrozumiałe, że członkowie, jak i sympatycy, wyborcy pewnie też oczekują takiej zdolności do porozumiewania się w różnych kierunkach, ale sprawa została już po raz drugi przecięta. Bo przypomnę, że po wyborach w 2023 roku pan (Przemysław - red. ) Czarnek publicznie zachęcał PSL do zrobienia koalicji razem z PiS i dostał czarną polewkę, z tych zalotów nic nie wyszło - mówił.

ZOBACZ: Ankiety w PSL, a tam pytania o sojusz z PiS i Konfederacją. Mamy nowe ustalenia

Były prezydent stwierdził, że PSL to partia z "dużym doświadczeniem i poczuciem honoru politycznego". - W polityce czasami urok opcji polega na tym, że ona po prostu istnieje. To też robi wrażenie i na koalicjantach, i na konkurentach - ocenił.

Miller wskazał "jeden bardzo ważny czynnik"

Z kolei drugi z byłych premierów Leszek Miller przyznał Pawlakowi rację, że "to ankieta - pewnie nie pierwsza i nie ostatnia". - Tylko oprócz pytań, jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, który trzeba brać pod uwagę. To jest moment, w którym taką ankietę się rozpisuje. A moment jest bardzo jasny. Jest gorąco, prowadzi się różne dyskusje i przypuszczam, że decyzja o tym, żeby właśnie ta ankieta teraz powędrowała do działaczy PSL ma również ten podtekst. (...) Wynik jest przede wszystkim taki, że PSL "mówi" swoim koalicjantom, że jest otwarty na wszystkie opcje, również na tę opcję związaną z PiS-em - stwierdził.

- PiS zrobi wiele, żeby odwrócić koalicję większościową, i cały swój wysiłek, i energię w najbliższych tygodniach czy miesiącach na to poświeci. Zobaczymy wtedy, jak się działacze PSL-u zachowają. (...) W każdym razie PSL wchodzi do gry - ocenił Miller.