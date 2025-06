Z prędkością dobiegającą 100 km/h gnać będzie wiatr podczas burz, które w sobotę przejdą nad Polską. Poza wyładowaniami spodziewane są grad, intensywny deszcz, a w konsekwencji - możliwe podtopienia oraz przerwy w dostawach prądu. Do mieszkańców wszystkich województw trafił alert RCB, obowiązują ponadto ostrzeżenia IMGW, których stopień może zostać podniesiony.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że sobotnia pogoda będzie bardzo dynamiczna. Temperatury osiągną od 19 do 27 stopni Celsjusza, a ponadto spodziewane są burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady do nawet 30 mm deszczu. Miejscami wystąpi również grad, a porywy wiatru mogą osiągnąć do 85 km/h.

Najsilniejsze burze spodziewane są między godziną 14:00 a 2:00 w nocy. Ostrzeżenia I stopnia dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, a także północną część województwa mazowieckiego, łódzkiego, zachód regionu opolskiego i południe Podkarpacia.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW oraz alert RCB w całej Polsce

Ostrzeżenia II stopnia również przed burzami obejmą województwo pomorskie i zachodniopomorskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, a także południową część województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, wschodnią część opolskiego i północ podkarpackiego.

Te obowiązują od godziny 12:00 i zakończą się najpóźniej o godz. 2:00 w nocy z soboty na niedzielę. Na tych obszarach przewidywane są bardzo silne opady deszczu do 50 mm i porywy wiatru do 100 km/h wraz z lokalnymi dużymi opadami gradu.

Ostrzeżenie I stopnia dotyczy mniej groźnych, ale wciąż niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Z kolei te II stopnia dotyczy z kolei bardziej niebezpiecznych zjawisk, które mogą spowodować poważne straty materialne i zagrożenie dla zdrowia i życia.

Dodatkowo do mieszkańców w całej Polsce trafił w sobotę rano alert RCB. "Uwaga! Dziś i w nocy (07/08.06) możliwe burze z bardzo silnym wiatrem i deszczem. Przygotuj się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu" - czytamy w rozesłanym SMS-ami komunikacie.

