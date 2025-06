W sobotę około 4:30 rano mieszkańcy jednego z osiedli w Krakowie usłyszeli krzyk kobiety. Okazało się, że między nią a mężczyzną doszło do szarpaniny. Agresor w pewnym momencie zabrał pobitej kobiecie psa i odjechał. Ofiara trafiła do szpitala, a do akcji wkroczyła policja.

Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu. Antyterroryści w akcji

- Bardzo szybko ustaliliśmy, że mężczyzna przemieścił się w inne rejony Krakowa i zabarykadował się w mieszkaniu - powiedziała polsatnews.pl mł. asp. Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.

Jak podkreśliła, mężczyzna może posiadać "niebezpieczne narzędzie", dlatego w akcję na krakowskich Łagiewnikach przy ulicy Fredry "zaangażowały się najważniejsze służby", w tym negocjatorzy i antyterroryści.

Mundurowa zaapelowała, aby nie podchodzić w okolicę, gdzie działa policja, ze względu na własne bezpieczeństwo. Od jednego ze świadków działań na Łagiewnikach polsatnews.pl dowiedział się, iż część wewnętrznych ulic na osiedlu jest zablokowana.

