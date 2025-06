"Pragnę poinformować o tysiącach nieprawidłowości zgłaszanych z całej Polski" - napisał Przemysław Czarnek w odpowiedzi na apel szefowej sztabu Rafała Trzaskowskiego. Wioletta Paprocka-Ślusarska wzywała do zgłaszania wątpliwości co do głosów oddanych w niektórych komisjach. "Jest jeden szkopuł. Wszystkie te nieprawidłowości działały na korzyść Rafała Trzaskowskiego" - ocenił poseł PiS.