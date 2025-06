60 procent Ukraińców "jest gotowych znosić ciężar wojny tak długo, jak będzie to konieczne" - wynika z badania przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS). To zmiana w stosunku do marca, kiedy taką odpowiedź wybrało 54 proc. respondentów.

W swoim raporcie KMIS zaznacza, że od początku rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. do maja 2024 r. 71-73 proc. Ukraińców twierdziło, że jest gotowych znosić wojnę tak długo, jak to konieczne, a kolejne 2-5 proc. - że przez rok. W tym samym okresie 12-21 proc. oceniało, że wytrzyma do sześciu miesięcy.

Jak długo Ukraińcy są gotowi znosić wojnę? Najnowszy sondaż

W badaniach przeprowadzanych od maja do października 2024 r. KMIS po raz pierwszy odnotował spadek odsetka osób gotowych wytrzymać wojnę tak długo, jak to konieczne - do 63 proc. Wskaźnik ten dalej spadał i wyniósł 54 proc. w marcu 2025 r.

Między marcem a majem/początkiem czerwca 2025 r. wskaźnik gotowości do bezterminowego znoszenia ciężarów wojny wzrósł i obecnie 60 proc. Ukraińców twierdzi, że są "gotowi wytrzymać tak długo, jak to konieczne". Kolejne 6 proc. jest gotowych wytrzymać przez rok.

Jednocześnie 20 proc. twierdzi, że jest gotowych przetrwać krótszy okres - do sześciu miesięcy; w marcu 2025 r. było to 24 proc. Pozostałe 14 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Wojna na Ukrainie. "Ukraińcy nadal wykazują się niezwykłą odpornością"

Rosyjska "inwazja na pełną skalę trwa już ponad trzy lata. Intensywność zarówno bezpośrednich działań wojennych, jak i terroru powietrznego nie tylko nie maleje, ale staje się coraz silniejsza. Jednocześnie od początku 2025 roku Stany Zjednoczone, strategiczny partner Ukrainy, mają nową administrację, której wypowiedzi i działania są zaskakujące i często nieakceptowane przez dużą część Ukraińców" - powiedział dyrektor wykonawczy MKIS Anton Hruszecki, komentując wyniki badania.

Zdaniem Hruszeckiego niektórzy mogli się spodziewać, że odporność Ukraińców zostanie zachwiana pod presją okoliczności. - Widzimy jednak, że Ukraińcy nadal wykazują się niezwykłą odpornością i zachowują wolę kontynuowania oporu. Nasi sojusznicy i wrogowie muszą zdać sobie sprawę, że choć Ukraińcy chcą pokoju, nie poddadzą się - oświadczył dyrektor KMIS.

Najnowszy sondaż został przeprowadzony w dniach 15 maja - 3 czerwca metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Mieszkańcy terytoriów okupowanych przez Rosję i Ukraińcy przebywający poza granicami kraju nie wzięli udziału w badaniu.

pgo / PAP