Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 15 w miejscowości Bolków (woj. dolnośląskie).

Interwencja policji w Bolkowie. Dwie osoby zatrzymane

Jak przekazała podkom. Ewa Kluczyńska policjanci interweniowali wówczas "wobec mężczyzny podejrzanego o przestępstwo polegające na przywłaszczeniu samochodu".

Dodała, że sprawca w ogóle nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia i próbował uciec. Auto rozbił o ścianę sklepu.

"W związku z tym funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego, a także w celu unieruchomienia pojazdu wykorzystali broń służbową" - wyjaśniła. Mężczyzna zdołał jeszcze odjechać, ale nie kilkadziesiąt metrów dalej wjechał do rzeki.

Podczas interwencji zatrzymano dwie osoby, w tym kierowcę przywłaszczonego pojazdu oraz jego pasażerkę.

Interwencja policji w Bolkowie. Policjant ranny rykoszetem

Podkom. Ewa Kluczyńska przekazała, że "podczas próby zatrzymania pojazdu z wykorzystaniem broni służbowej przez funkcjonariuszy, jeden z pocisków rykoszetował, raniąc policjanta w łydkę". Funkcjonariusz trafił do szpitala, ale jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W sieci pojawiły się nagrania z interwencji policji oraz wątpliwości co do postępowania policjantów. "Komendant Boroń do pilnej dymisji" - napisał m.in. poseł PiS Janusz Cieszyński, żądając dymisji Komendanta Głównego Policji.

Sprawą przebiegu interwencji zajęły się komórki kontrolne z jaworskiej komendy powiatowej.

"Poza tym jej przebieg, między innymi zastosowanie obowiązujących w Policji procedur oraz sposób i zasadność wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, a także broni palnej, weryfikują również komórki kontrolne z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu" - przekazała dolnośląska policja.