Piątek będzie kolejnym dniem, w którym możemy spodziewać się nawałnic. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla wszystkich województw. Oprócz wiatru w porywach do 80 km/h i ulewnych deszczów, lokalnie spadnie grad. Do mieszkańców kilku powiatów wysłano alerty RCB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w piątek termometry na północy kraju pokażą od 20 st. C - 23 st. C na północy, około 25 st. C w centrum do 30 st. C na krańcach południowo-wschodnich.

IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed upałami dla trzech powiatów: lubaczowskiego, jarosławskiego i przemyskiego.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB

W ciągu dnia zwłaszcza na północnym zachodzie i zachodzie oraz na południowym wschodzie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Podczas nawałnic wiatr może powiać w porywach do 85 km/h.

W związku z prognozami IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego oraz dla części województw: pomorskiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

ZOBACZ: Nawałnice nie odpuszczą. Alert RCB dla trzech województw

Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do do odbiorców w części woj. małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, tarnowski, Tarnów i tatrzański).

"Uwaga! Dziś (06.06) prawdopodobne burze z silnymi porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie." - czytamy w wiadomości SMS.

Nawałnice nad Polską. Prawie 1600 interwencji straży pożarnej

Minionej doby nad Polską przeszły potężne nawałnice. St. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP, przekazał, że minionej doby strażacy interweniowali 1578 razy w związku z usuwaniem skutków burz.

Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwach: małopolskim (523), śląskim (226) i mazowieckim (191).



W nocy z 5 na 6 czerwca (od godz. 00:00 do 6:00) doszło do kolejnych 332 zdarzeń, głównie w województwach: lubelskim (153), małopolskim (73), świętokrzyskim (56) i śląskim (33).

Jak przekazał st. bryg. Kierzkowski zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych posesji i piwnic, powalonych drzew, które blokowały drogi i zagrażały infrastrukturze, uszkodzonych dachów oraz elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych.



W wyniku zdarzeń jedna osoba została ranna w powiecie płockim.