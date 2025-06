Gośćmi programu "Lepsza Polska" Doroty Gawryluk byli: szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, Małgorzata Paprocka, była szefowa gabinetu Lecha Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak, szef gabinetu Aleksandra Kwaśniewskiego i były ambasador w Tajlandii i Singapurze, europoseł PO Bogdan Zdrojewski oraz socjolog i prezes Fundacji Stocznia Jakub Wygnański.

Jak wygląda koniec i początek kadencji prezydenta?

Szefowa kancelarii ustępującego prezydenta wyjaśniła widzom Polsat News jak wygląda "zmiana warty" w pałacu prezydenckim. Zwyczajowo oznacza ona wymianę całego korpusu urzędników.

- Koniec kadencji oznacza złożenie dymisji i odwołanie z funkcji. Każdy prezydent mebluje swoje najbliższe otoczenie, wskazuje członków kierownictwa, swoich doradców. Zostawiamy to prawo w pełni prezydentowi elektowi niech on wskazuje swoich współpracowników - wyjaśniła Małgorzata Paprocka.

Dodała, że dla niej jest to koniec wielkiej polityki.

- Proszę pamiętać, że moja droga była od urzędnika do polityka i dzisiaj następuje ten moment kiedy mówimy dość. Chociaż oczywiście jeżeli będzie telefon z pytaniem o pomoc to ja oczywiście (...) pomogę jeżeli tylko będę mogła - doprecyzowała.

Współpraca Tuska z Nawrockim. "Nie jestem dobrej myśli"

Prowadząca zapytała przedstawiciela obozu rządowego o to, jak jego zdaniem będzie wyglądać współpraca prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem.

- Spodziewam się różnic zdań i trudnej współpracy rządu z prezydentem (...) Ja nie jestem dobrej myśli. Myślę, że będzie przeważał konflikt - powiedział Bogdan Zdrojewski.

- Każdy prezydent idzie do wyborów z określonym programem politycznym, który chce realizować i do tego są mu potrzebni współpracownicy, którzy będą ramię w ramię bardzo często ten ciężar bojów sejmowych czy medialnych prowadzić. Oczywiście są miejsca, żeby dyskutować. To, co bardzo martwi w głosie ministra Zdrojewskiego to ewidentnie wymaganie ustępstw i wymaganie takiej gotowości do konsensusu wyłączenie ze strony pałacu prezydenckiego, a nie rządu - zripostowała Paprocka.

Goście o polaryzacji w Polsce

Dorota Gawryluk zapytała swoich gości o polaryzację polskiego społeczeństwa. Zwróciła uwagę, że różnica między Trzaskowskim a Nawrockim w wyborach była minimalna, a nasze społeczeństwo jeszcze nigdy nie było tak podzielone.

- Mniej więcej od Brexitu wszystkie wybory lądują na sytuacji 50/50. Z punktu widzenia teorii konfliktu jest to najgorsza możliwa sytuacja i część z tego jest wytłumaczalna socjologicznie, dlatego idziemy spać z jednym wynikiem a budzimy się z drugim i to jest ten rodzaj gry, który prowadzi nas do konfliktu. Główny problem to nie jest polaryzacja tylko bipolaryzacja - powiedział Wygnański.

Jakubiak zauważyła natomiast, że polaryzacja nie zawsze musi oznaczać zagrożenia dla państwa, pod warunkiem, że mieści się ona w pewnych granicach. Podała ona przykład dwóch partii rządzących w Stanach Zjednoczonych.

- My chcieliśmy Polski podzielonej na dwa obozy, umowne obozy republikanów i demokratów. Dlatego, że wtedy łatwiej nam się rządzi bo wiemy, kto tę władzę przejmie po mnie. Jeśli ja jestem republikanką i przegram to wiem, że po mnie władzę wezmą demokraci i to oni są stabilizacją systemu tak jak i ja - stwierdziła.