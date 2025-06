Czerwiec to czas, gdy polskie truskawki stają się coraz bardziej dostępne cenowo. Ich miłośnicy mogą się cieszyć, kilogram tych owoców można kupić już za kilkanaście złotych. To dobry moment, aby zaopatrzyć się większą ilość, np. z myślą o przetworach na zimę.

Dla niemal jednej trzeciej Polaków (32 proc.) truskawki są ulubionym owocem. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Sezon nabiera tempa, ceny spadają, a sprzedaż rośnie.

Polska, jako jeden ze światowych liderów produkcji, w 2024 r. wyprodukowała 159 tys. ton tych owoców (dane GUS), co pozwala sądzić, że podaż zaspokoi zapotrzebowanie.

Pexels Od czego zależą ceny truskawek?

Ceny truskawek na giełdach na łeb na szyję. Dyskonty robią promocje

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku hurtowym? Na giełdzie w Broniszach krajowe truskawki kosztują od 5 do 9 zł za kilogram - podaje portal wiescirolnicze.pl. To kilka złotych mniej niż w ubiegłym tygodniu.

Giełda Goławin informuje z kolei mediach społecznościowych, że dwukilogramowa łubianka, w zależności od odmiany, wyceniana jest na od 13 do 19 zł (czyli 6,5-9,5 zł za kilogram). Podobna sytuacja panuje na giełdzie w Sannikach, gdzie za truskawkę deserową producenci oczekują 5-7,5 zł za kilogram.

W sieciach handlowych również pojawiły się promocje. Kilogramowe opakowania truskawek można kupić w cenie poniżej 16 zł, choć w niektórych sklepach za podobną kwotę oferowane są mniejsze gramatury.

Ostateczny koszt zależy od odmiany i jakości owoców, jednak ich dostępność w dużych punktach sprzedaży detalicznej jest wysoka - podobnie jak na targowiskach. Serwis o2.pl informuje, że na targu w Kielcach cena wynosi około 15-16 zł za kilogram, natomiast w Toruniu można znaleźć oferty nawet za 10 zł.

Na stawki wpływa okres wegetacji roślin. Polska Agencja Prasowa podaje, że w trzeciej dekadzie maja 2025 kilogram w hurcie kosztował średnio 13,50 zł, podczas gdy rok wcześniej, kiedy wegetacja była przyspieszona o dwa tygodnie, było to 6,30 zł.

Świetny smak i wsparcie dla organizmu

Niskie ceny to dobra wiadomość dla kieszeni klientów, ale także ich zdrowia. Truskawka to prawdziwa bomba witaminowa. Zawiera witaminę C, przeciwutleniacze oraz błonnik. Wspomaga odporność i ma właściwości przeciwzapalne. Jej niska kaloryczność (32,5 kcal na 100 g) sprawia, że dobrze sprawdzają się w dietach redukcyjnych.

Warto dodać, że truskawki to rośliny wszechstronnie wykorzystywane w kuchni. Można je jeść na surowo, z jogurtem, śmietaną czy cukrem, a także dodawać do koktajli, ciast, naleśników, lodów czy deserów. Dobrze też komponują się z wytrawnymi składnikami, np. rukolą, serem feta i octem balsamicznym. Świetnie nadają się do mrożenia lub przetwarzania, na przykład na konfitury czy dżemy na zimę.

