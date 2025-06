Zabójca Polaka odwołał się od wyroku. Jest decyzja sądu

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie podtrzymał wyrok skazujący Mohammeda Khalida Mohammeda za zabójstwo 39-letniego obywatela Polski. Oznacza to, że mężczyzna spędzi w więzieniu 14 lat. Wcześniej oskarżony odwołał się od wyroku, twierdząc, że doszło do błędnej oceny materiału dowodowego oraz że to ofiara miała sprowokować atak.