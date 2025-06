Spotkanie Trumpa z Merzem. Padła ważna deklaracja

Głównymi tematami rozmów Trumpa z szefem niemieckiego rządu będą m.in. kwestie związane z obronnością i gospodarką. Wcześniej dwóch polityków spotkało się z dziennikarzami.

ZOBACZ: USA przejmują władzę wojskową nad Grenlandią. Trump triumfuje

Trump: pozostawię wojska amerykańskie w Niemczech

Prezydent USA został zapytany przez niemiecką dziennikarkę podczas spotkania z Merzem w Gabinecie Owalnym, czy pozostawi amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w Niemczech.

- Odpowiedź brzmi: tak. Będziemy o tym rozmawiać, ale jeśli chcieliby ich tam mieć, to tak. Mamy ich dużo, około 45 tys. żołnierzy. To całe miasto, jeśli się nad tym zastanowić. To dobry rozwój gospodarczy. To dobrze opłacani żołnierze i wydają dużo pieniędzy w Niemczech - powiedział Trump.

ZOBACZ: "Nie mogę tego wytrzymać". Musk krytykuje ustawę budżetową Trumpa

- Ale relacje z Niemcami są bardzo ważne, więc tak, zrobimy to, bez problemu - dodał.

Prezydent USA nie wyklucza nałożenia sankcji

Obaj przywódcy podczas spotkania z dziennikarzami przyznali, że będą rozmawiać m.in. na tematy dotyczące wojny w Ukrainie, ceł oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Trump oznajmił, że data graniczna, do której musi zostać wypracowane porozumienie Moskwy z Kijowem, istnieje "w jego umyśle". Podkreślił jednak, że konsekwencje jego "twardych" działań może odczuć nie tylko Rosja.

- Szczerze mówiąc, to może dotyczyć obu krajów (również Ukrainy - red.). Wiecie, do tanga trzeba dwojga, więc będziemy bardzo twardzi - czy to chodzi o Rosję, czy kogokolwiek innego - dodał.

- Kiedy zobaczę moment, w którym nie damy rady zawrzeć układu, a wojna rosyjsko-ukraińska się nie zatrzyma, to będę bardzo, bardzo twardy - zapowiedział

ZOBACZ: "Polacy wybrali człowieka Trumpa". Skandynawskie media o Nawrockim

Pytany o stosunek do szykowanej przez Kongres ustawy o sankcjach na Rosję, Trump przyznał, że nie zapoznał się z nią w szczegółowy sposób. Jednocześnie zapewnił, że Kongres będzie się kierował jego wolą. Ocenił też, że jest to "surowa ustawa".

Trump w przeszłości groził wycofaniem wojsk z Niemiec

Podczas swojej pierwszej kadencji Trump nakazał wycofanie prawie 12 tys. żołnierzy z Niemiec, gdzie USA miały kilka ważnych obiektów wojskowych, w tym bazę lotniczą Ramstein. Decyzja ta została anulowana przez kolejnego prezydenta Joe Bidena.

Amerykańskie media donosiły w marcu, że przywódca USA rozważa wycofanie 35 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec i chce przesunąć część personelu do sojuszniczych Węgier, rządzonych przez Viktora Orbana.

ZOBACZ: "Zdemoralizował relacje z Putinem". Komorowski krytycznie o decyzjach Trumpa

Trump wielokrotnie krytykował sojuszników z NATO za zbyt niskie wydatki na obronność. W marcu stwierdził, że jeśli kraje Sojuszu nie będą płacić 2 proc. PKB na obronność, to "nie będzie ich bronił".