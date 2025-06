Rodzice błyskawicznie zareagowali na nowy okres świadczeniowy 800 plus. Już w pierwszych dniach czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) otrzymał miliony wniosków, a pierwsze przelewy trafiają już na konta.

Od 1 lutego 2025 roku rodzice mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Wnioski dotyczą okresu świadczeniowego 2025/2026, który rozpoczął się 1 czerwca 2025 roku.

Jak informuje portal Infor.pl, do końca maja wpłynęło do ZUS ponad 3,5 miliona wniosków. Najwięcej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej mZUS.

Ciągłość wypłat mają zapewnioną ci opiekunowie, którzy wysłali wniosek do 30 kwietnia 2025 roku. Ci, którzy spóźnili się miesiąc, otrzymają wyrównanie za czerwiec do końca lipca.

Pierwsze przelewy już trafiły do rodzin

ZUS rozpoczął wypłaty dla osób, które złożyły wniosek do końca kwietnia. Te rodziny otrzymają pieniądze najwcześniej, bo już w pierwszych dniach czerwca. Dla wniosków złożonych w maju, wypłata nastąpi do końca lipca, natomiast dla czerwcowych - do końca sierpnia. Takie harmonogramy podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej oficjalnej stronie.

Wypłaty świadczeń realizowane są wyłącznie bezgotówkowo, a więc na rachunki bankowe wskazane przez rodziców lub opiekunów we wniosku.

Dla kogo świadczenie? Kiedy można je stracić?

800 plus przysługuje każdemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Co istotne, świadczenie nie jest przyznawane automatycznie - konieczne jest coroczne złożenie wniosku.

ZUS może odmówić wypłaty w przypadku błędów formalnych, braku opieki nad dzieckiem lub gdy świadczenie zostało już przyznane przez inny kraj Unii Europejskiej. Co więcej, jeśli dziecko mieszka i uczy się za granicą, konieczne może być rozstrzygnięcie, w którym kraju rodzice powinni pobierać świadczenie.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

Najwygodniejszym sposobem złożenia wniosku pozostaje PUE ZUS lub aplikacja mZUS. Wnioskodawcy muszą wskazać dane dziecka, rachunek bankowy oraz numer PESEL. Warto dokładnie sprawdzić wszystkie informacje, ponieważ nawet drobny błąd może wydłużyć czas oczekiwania na wypłatę.

Status wniosku można śledzić na portalu ZUS lub w aplikacji mobilnej. Rodzice powinni też pamiętać, by zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem lub miejsca zamieszkania.

Co dalej z programem 800 plus?

Program "Rodzina 800 plus" pozostaje jednym z najważniejszych elementów polityki społecznej w Polsce. Jak dotąd, nie zapowiedziano zmian w jego funkcjonowaniu ani w wysokości świadczeń. Ma charakter stały i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. To dlatego, że jego zadaniem, przynajmniej w założeniu, było zwiększenie dzietności, a nie wsparcie rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

red. / Polsatnews.pl