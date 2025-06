Przemysław Szubartowicz w "Debacie Politycznej" zapytał politologa Wawrzyńca Konarskiego o przyczyny porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

- To był kandydat obiektywnie dobrze przygotowany do funkcji prezydenta - powiedział Konarski. - Jednak informowałem od początku, że kampania Trzaskowskiego była prowadzona bardzo źle. On powinien nadawać jej ton kampanii, a nie być reaktywny - dodał.

"Amatorszczyzna w kampanii". Ekspert o przyczynach porażki Trzaskowskiego

Politolog ocenił, że sztab kandydata KO pracował źle. - To on przyczynił się do jego klęski - zaznaczył. Jak dodał Konarski, Trzaskowski otoczył się ludźmi, którzy go nie inspirowali. - To byli tylko pochlebcy - wyjaśnił.

- Tam się znalazło też, jeden na pewno, a być może dwóch, moich byłych studentów. Wystawiam im 2 za ich pracę. Nie będę mówił, kto to jest, ponieważ czuję się zażenowany tą sytuacją, że tego typu amatorszczyzna się pojawiła w tej kampanii - przekazała politolog.

WIDEO: Przyczyny porażki Rafała Trzaskowskiego. Ekspert: Amatorszczyzna w kampanii

Konarski przekazał, że było dużo tematów, które Trzaskowski mógł podchwycić. - Na przykład to, że Nawrocki przez swoją deklarację o obaleniu rządu, naruszył jeden z artykułów Konstytucji RP, gdzie mówi się, że prezydent ma działać na rzecz bezpieczeństwa państwa - wyjaśnił politolog. - Jeśli ktoś taki będzie destabilizował, to znaczy że się nie nadaje na taką funkcję - dodał.

Ekspert ocenił też spotkanie w ramach koalicji rządowej, na którym pojawili się szefowie czterech partii.

- Widzę w tym raczej próbę porządkowania, czy raczej zwarcia szeregów za pomocą argumentów, które mają uspokoić sprzyjającą rządzącym opinię publiczną - ocenił. Jak dodał, to nie uspokoi tych, którzy od tego rządu odeszli.