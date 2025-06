Podczas kampanii wyborczej Karol Nawrocki wielokrotnie podkreślał, że jedną z jego pasji jest boks, który trenuje od młodości. Jak przypomniał w mediach społecznościowych zajmujący się tą dyscypliną Michał Koper obecny prezydent elekt miał niegdyś możliwość starcia z jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich bokserów zawodowych w wadze ciężkiej Mariuszem Wachem.

Karol Nawrocki miał walczyć z Mariuszem Wachem. "Jeden z czołowych ciężkich na świecie"

Walka Nawrocki - Wach miała być główną atrakcją wieczoru w ramach charytatywnej gali Biznes Boxing Polska. Zebrane podczas niej fundusze miały zostać przeznaczone na wsparcie oddziału dziecięcego w Szpitalu Onkologicznego w Gdańsku. Nawrocki pełnił w tym czasie funkcję dyrektora Muzeum Drugiej Wojny Światowej.

"Dla tych, którzy nie widzą szans dyrektora musimy przypomnieć, że boks trenuje on od kilkunastu lat, mając na koncie m.in. Mistrzostwo Województwa amatorów w wadze ciężkiej. Wach to jeden z czołowych ciężkich na świecie. A więc szykuje się interesujące widowisko" - podkreślali organizatorzy we wpisie promującym wydarzenie.

Walkę zaplanowano na 21 marca 2020 roku na 34 piętrze Olivia Buisness Centre, jednak ostatecznie została odwołana z powodu restrykcji, które wprowadzono po wybuchu pandemii Covid-19.

Wach z propozycją do Nawrockiego. "Może będzie chętny na walkę?"

Mariusz "Wiking" Wach jest jednym z najlepszych polskich pięściarzy wagi ciężkiej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Jak można przeczytać na stronie internetowej zawodnika, dwukrotnie był on pretendentem do zdobycia tytułu mistrza świata w różnych federacjach.

Wach stawał w ringu nie tylko naprzeciw czołowych polskich pięściarzy, lecz również mierzył się z najlepszymi zawodnikami wagi ciężkiej na świecie. W jego sportowym dorobku znajdują się walki z takimi nazwiskami jak Władimir Kliczko, Jarrell Miller, Dillian Whyte czy Aleksander Powietkin.

Na koncie ma 36 zwycięstw na zawodowym ringu, z czego aż 19 zakończył przed czasem, nokautując rywali.

Sprawę niedoszłego pojedynku z prezydentem elektem pięściarz skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską, składając mu propozycję.

- Był taki pomysł, aby to jednak zrealizować do końca. Sam osobiście nie brałem udziału w tych rozmowach. Rozumiem, że ze względu na wynik wyborów temat jest nieaktualny, bo głowie państwa nie wypada boksować w ringu, ale zobaczymy za jakiś czas. Może pan Karol będzie chętny na walkę po prezydenturze? - powiedział portalowi.