Podczas czwartkowej konferencji w Ministerstwie Sportu i Turystyki szef resortu Sławomir Nitras został spytany o środowe spotkanie klubu Koalicji Obywatelskiej z udziałem Tuska w KPRM.

- Klub Koalicji Obywatelskiej twardo wspiera rząd premiera Tuska, twardo wspiera samego pana premiera i tego samego oczekuje od koalicjantów - oświadczył Nitras, odmawiając jednocześnie ujawnienia informacji ws. rozmowy z premierem.

"Polacy wybrali gorzej, niż mogli". Nitras o wyniku wyborów

- Pan premier prowadzi dzisiaj rozmowy, informował nas o tym, jak te rozmowy przebiegają, jaki ma plan, jaką ma strategię i mogę Państwa zapewnić, (...) że pan premier Tusk ma bardzo dobry plan, którego szczegółów oczywiście tutaj nie ujawniam. Ale to jest dobry punkt, dobra strategia i dobry pomysł - przekonywał polityk.

Pytany o wyborczą klęskę Rafała Trzaskowskiego, Nitras ocenił, że "Polacy dokonali gorszego wyboru niż mogli".

- Uważam, że prezydent Rafał Trzaskowski był dużo lepiej przygotowany do tej roli; uważam, że Rafał Trzaskowski byłby lepszym prezydentem Polski - stwierdził.

Nitras: Analizujemy przyczynę porażki

Odnosząc się do kwestii przyczyn porażki kandydata KO, Nitras powiedział: "bardzo dokładnie to analizujemy".

- To samo dotyczy kampanii. Ja czytam bardzo szczegółowo wszystkie analizy, które się pojawiają po wyborach, dziennikarskie też. Jestem za nie wdzięczny. Choć nie wszystkie są celne i nie wszystkie są trafne - ocenił.

- I uważam, że o tej decyzji (wyborców - przyp. PAP) - która, moim zdaniem, dzisiaj mogła być zupełnie inna - zadecydowały przede wszystkim emocje - stwierdził Nitras.

Ocenił też, że po stronie prezydenta elekta Karola Nawrockiego "nie widać woli współpracy z rządem". "Ale zobaczymy. Rząd na pewno będzie realizował swoje kompetencje" - zapewnił

Pytany o spodziewaną rekonstrukcję rządu szef resortu sportu stwierdził, że "z podniesioną głową patrzy na swój dorobek".

- Każdego dnia jestem w stanie złożyć raport i panu premierowi, i parlamentowi z mojej pracy. (...) Więc ja tutaj pod tym względem jestem w każdej chwili gotowy do takiej decyzji. To jest domena premiera. Premier zrobi to, co uzna - powiedział, deklarując jednocześnie, że "zawsze będzie ten rząd wspierał.

W drugiej turze niedzielnych wyborów prezydenckich zwycięzcą został popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. W środę wieczorem parlamentarzyści KO spotkali się z Tuskiem w KPRM, by m.in. przeanalizować wyniki wyborów; w spotkaniu wziął także udział Trzaskowski.