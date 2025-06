Wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski został zapytany przez Grzegorza Kępkę w "Gościu Wydarzeń" o to, kto powinien być nowym premierem i czy Władysław Kosiniak-Kamysz dostał taką ofertę od Prawa i Sprawiedliwości.

- Nie ma mowy o żadnej ofercie od PiS. Nie było takiej - odpowiedział Zgorzelski. Jak dodał, odbyło się spotkanie liderów partii demokratycznych, na którym omówiono sytuację po wyborach prezydenckich.

Rozliczenia powyborcze. Zgorzelski: Ich już wystarczy

Zapytany o krytykę premiera Donalda Tuska przez członków PSL, wicemarszałek odparł, że Polskie Stronnictwo Ludowe to partia demokratyczna.

- Zamordyzmu nie stosujemy, jego przedstawiciele mogą mówić, co chcą. Ani to, co mówi Michał Kamiński, ani to, co mówi Marek Sawicki, to nie są stanowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego. To ich prywatne opinie. Stanowisko kierownictwa PSL wyznacza prezes PSL - odpowiedział Zgorzelski.

Wicemarszałek przekazał, że na spotkaniu omówiono kilka zmian. - Będzie nowa polityka komunikacyjna z mediami. Powołany zostanie rzecznik, aby się komunikował dobrze z mediami. To jest to, czego brakowało - powiedział Zgorzelski.

- To bardzo ważna rzecz z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie wiem, kto będzie rzecznikiem, ale pewnie ktoś, kto się dobrze zna na mediach - dodał. Polityk przekazał, że będzie także renegocjowana umowa koalicyjna.

Zgorzelski zapytany o rozliczenia powyborcze, odparł, że "już ich wystarczy". - Bo się "zarozliczamy". Musimy prowadzić bieżącą politykę, myśleć o przyszłości. Musimy mieć twardą skórę, od tego jesteśmy politykami. I jedziemy do przodu! - dodał wicemarszałek.

