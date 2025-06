W obozie rządzącym trwają powyborcze refleksje po przegranej Rafała Trzaskowskiego. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia na konferencji prasowej w dniu ogłoszenia wyników podkreślał, że "przegrał kandydat Platformy Obywatelskiej, przegrał kandydat Donalda Tuska". W reakcji na zapowiedź wotum zaufania dla rządu polityk postuluje szereg zmian w umowie koalicyjnej.

Spór w koalicji rządzącej. "Zamieniliście się w szantażystów"

Głos w tej sprawie w środę wieczorem zabrał w mediach społecznościowych wiceszef PO Borys Budka. "Zanim zacznie się pouczać innych, warto zrobić rachunek sumienia. Zwłaszcza, gdy samemu nie przekroczyło się granicy 5 proc." - napisał w serwisie X. Polityk nawiązał w ten sposób do wyniku Hołowni, który w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 4,99 proc. poparcia.

W obronie lidera swojego ugrupowania postanowił stanąć poseł Paweł Śliz. "Rachunek sumienia robi się najpierw sobie. Potem warto refleksyjnie zastanowić się: co by było bez tych 5 proc. Dobrej nocy" - napisał przewodniczący koła poselskiego Polski 2050.

ZOBACZ: Minister o "frustracji" koalicjantów. Mucha "nie znalazła swojego miejsca"

Później do dyskusji włączyła się także posłanka PO Magdalena Filiks, która oskarżyła polityków Polski 2050, że "zamienili się w zwykłych szantażystów". "Jest 4 stabilnych i odpowiedzialnych koalicjantów i schyłkowa partia, która szantażuje cały rząd myśląc, że dzięki temu nie zniknie. To co pan pisze to szantaż i to publiczny" - napisała w reakcji na komentarz Śliza.

"To wasza ostatnia kadencja na szczęście" - dodała. "Cztery stabilne partie, jeden paniczny wpis. Kto tu naprawdę traci grunt pod nogami?" - odpowiedział jej poseł Polski 2050.

Wotum zaufania dla rządu Tuska. Polska 2050 stawia warunki

Spotkanie liderów koalicji 15 października w sprawie wotum nieufności ma się odbyć w czwartek rano. Będzie to druga taka rozmowa w tym formacie po przegranych wyborach prezydenckich przez Rafała Trzaskowskiego. Pierwsze - poniedziałkowe rozmowy - przeprowadzono po blisko półrocznej przerwie.

ZOBACZ: "Platforma powinna zrobić casting jak PiS". Joanna Mucha o wyborach prezydenckich

Szymon Hołownia, który anonsował naradę, ujawnił w środę czteropunktową propozycję dla koalicjantów, która zakłada m.in. rekonstrukcję rządu, "odnowę koalicji", odchudzenie administracji oraz pracę nad jak najszybszą listą reform.

"Nowa umowa koalicyjna przed przyjęciem projektu budżetu przez rząd. Nasze plany muszą mieć pokrycie w liczbach" - wezwał polityk. I przestrzegł partnerów: "Do roboty albo za dwa lata do tej rozmowy siądą premier Czarnek z ministrem Mentzenem".