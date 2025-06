Co najmniej pięć osób, w tym roczne dziecko, zginęło w nocnym ataku rosyjskich dronów na miasto Pryłuki na północy Ukrainy. Z kolei w drugim co do wielkości mieście Ukrainy, Charkowie, bezzałgowce uderzył w budynki mieszkalne. Wybuchły pożary, rannych zostało 17 osób.