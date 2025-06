W czwartek IMGW prognozuje pogodowy rollercoaster. W wielu częściach kraju będzie upalnie, termometry pokażą nawet 31 st. C.

Prognoza na czwartek. Najpierw upały, potem burze

Najchłodniej będzie na północy - maksymalna temperatura wyniesie 21 st. C. Nieco cieplej będzie w centrum, gdzie termometry pokażą już 25 st. C. Prawdziwą zapowiedź lata odczują z kolei mieszkańcy na południowym wschodzie Polski - temperatura wzrośnie tam aż do 31 st. C.

Czwartek przyniesie również gwałtowne burze. Pojawią się one początkowo na północy kraju, a po południu dotrą na południe. Nawałnicom towarzyszyły będą nie tylko intensywne opady deszczu, ale również grad. Wiatr powieje z prędkością do 80 km/h.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do odbiorców przebywających w części woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

ZOBACZ: Zniszczone pola i ogrody. Gwałtowne burze z gradem przeszły przez Dolny Śląsk

"Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.06) możliwe burze z bardzo silnym wiatrem i deszczem. Przygotuj się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu" - czytamy w ostrzeżeniu RCB.

Burze nie odpuszczą również nocą. Najliczniejsze burze prognozowane są na południu i południowym wschodzie Polski, tam lokalnie burze mogą być z gradem, a wiatr osiągnąć prędkość w porywach do 90 km/h.

W nocy temperatura minimalna od 12 st. C; 14 st. C na zachodzie i północy, około 16 st. C w centrum do 20 st. C na południowym wschodzie.

Burze nad Polską. Prawie 500 interwencji straży

W środę wieczorem oraz w nocy z środy na czwartek przez Polskę przetoczyły się gwałtowne burze. Jak poinformował rzecznik

do godz. 6 rano strażacy odebrali blisko 480 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków burz.

"W tym w środę 418 zgłoszeń oraz w czwartek do godziny 6:00 około 60 zgłoszeń. W wyniku zdarzeń jedna osoba odniosła obrażenia" dodał rzecznik.