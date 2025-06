"Dziejowy moment". Liderzy koalicji po spotkaniu z premierem

W czwartek rano odbyło się spotkanie liderów koalicji 15 października, podczas której poruszono m.in. kwestie umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu w związku z ogłoszeniem przez premiera Donalda Tuska złożenia wotum zaufania wobec rządu.

- Mamy wszyscy świadomość dziejowego momentu, bardzo dużej odpowiedzialności za nasz kraj. Za stabilność naszego kraju, która spoczęła w tych dniach na naszych barkach - mówił na konferencji prasowej lider PL2050 Szymon Hołownia.

Liderzy koalicji po spotkaniu z premierem. "Dużo konkretnych ustaleń"

Marszałek Sejmu podkreślił, zadaniem koalicji jest dziś zapewnienie "nadziei, która będzie w stanie obronić się wobec tych, którzy chcą budować swój kapitał na lęku, na agresji, na podziałach". - To moment przesilenia politycznego - zaznaczył.

Hołownia przypomniał, że na jego prośbę głosowanie nad wotum zaufania zostało przełożone na 11 czerwca. - Potrzebowaliśmy tych dni, by porozmawiać o tym, jak dalej sprawnie rządzić Polską. Takich spotkań będzie więcej - zapowiedział.

Jak przekazał podczas spotkania padło "dużo konkretnych ustaleń". - Myślę, że poszliśmy dziś bardzo do przodu - ocenił. Jedną ze zmian dotyczących komunikacji rządu, będzie powołanie jego rzecznika.

- Koalicja ma się dobrze, jesteśmy gotowi z planem na kolejny etap naszych rządów. Podsumowaliśmy też, to co się udało i to będzie ważny element otwarcia w nowym sezonie politycznym (...) Rząd będzie najlepszym możliwym gospodarzem, który jednoczy rożne wrażliwości - podkreślił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON odniósł się również do zapowiadanego na środę wystąpienia szefa rządu. - Znaleźliśmy wspólny mianownik. Myślę, że warto dzisiaj rozwiązać te wątpliwości, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. To wystąpienie pana premera będzie łączyło różne wątpliwości, które są w koalicji, z pełnym planem i strategią na najbliższe lata bycia dobrym gospodarzem, zaopiekowania się wszystkimi - mówił.

- Umowa koalicyjna obowiązuje i będzie obowiązywała - podkreślił z kolei Włodzimierz Czarzasty.

Więcej informacji wkrótce.