Andrzej Duda premierem? Jest odpowiedź prezydenta

Po zakończeniu drugiej kadencji jako prezydent Aleksander Kwaśniewski został przez Lewicę przedstawiony jako kandydat na premiera - mówił Andrzej Duda. W ten sposób odpowiedział na pytanie, czy byłaby to odpowiednia funkcja dla byłego prezydenta. Zaznaczył, że stanowisko szefa rządu nie narusza godności urzędu głowy państwa.

Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że - jeżeli po zakończeniu jego prezydentury znajdzie się potrzeba i funkcja, którą mógłby pełnić, to będzie "bardzo poważnie rozważał podjęcie jej" - o ile - jak stwierdził - nie będzie naruszać godności urzędu Prezydenta RP.

W środowej rozmowie w radiu Wnet mówił, że zawsze traktował swoją rolę w polityce służebnie i to jaką funkcję potencjalnie obejmie, będzie zależało od tego, "jakie będą potrzeby polityczne i spojrzenia społeczne".

Andrzej Duda miałby zostać premierem? Wskazywał na Aleksandra Kwaśniewskiego

Duda pytany, czy funkcja premiera narusza godność tego urzędu, prezydent przypomniał, że po zakończeniu swojej prezydenckiej drugiej kadencji Aleksander Kwaśniewski "został przez Lewicę przedstawiony jako kandydat na premiera". Jak zauważył, "nikt wtedy tego nie poddawał w wątpliwość", czy byłaby to odpowiednia funkcja dla byłego prezydenta.

ZOBACZ: O zmianie premiera nie było mowy. Kulisy posiedzenia klubu KO

Andrzej Duda podkreślił, że funkcja szefa rządu to "najważniejsza wykonawcza funkcja w państwie". Jednocześnie - jak wskazał - premier ma najwięcej zadań do wykonania i najwięcej kompetencji, spośród wszystkich możliwych funkcji w państwie, dlatego - w jego przekonaniu - "nie jest to żadne naruszenie godności" urzędu głowy państwa.

Prezydent wyklucza objęcie funkcji marszałka Sejmu. "Nie licuje"

Większy problem - w ocenie Dudy - byłby z pełnieniem funkcji marszałka Sejmu, ponieważ - jak zwrócił uwagę - żeby zostać marszałkiem Sejmu musiałby najpierw zostać posłem.

- To oznacza uczestnictwo w wyborach parlamentarnych w jakimś okręgu i walkę na liście wyborczej - zauważył Duda i ocenił, że - "dla byłego prezydenta, który wygrał wybory na poziomie ogólnopolskim, to nie licuje, żeby startować w jakiejś bitwie kampanijnej w okręgu wyborczym".

Andrzej Duda pełni funkcję prezydenta od 2015 r., swą drugą kadencję zakończy w sierpniu. 6 sierpnia na prezydenta ma zostać zaprzysiężony Karol Nawrocki.