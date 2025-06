Zniszczone pola i ogrody. Gwałtowne burze z gradem przeszły przez Dolny Śląsk

RMF FM donosi, że najtrudniejsza sytuacja była w okolicach Bolesławca, Chojnowa, Ścinawy i Wołowa, gdzie spadł kilkucentymetrowy grad, który zniszczył ogrody i pola uprawne.

Intensywne gradobicie przeszło również nad Zgorzelcem. Nie ma jednak informacji o poważniejszych stratach w tym mieście.

Burze w nocy ze środy na czwartek. IMGW alarmuje

Eoropean Storm Forecast Experiment (w skrócie ESTOFEX), organizacja zrzeszająca meteteorologów i studentów meteorologii z całej Europy w celu prognozowania burz wydało również alerty I i II stopnia dla naszego kraju.

"Najbardziej intensywnych zjawisk spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, aż po zachodnią część Mazur" - poinformowała synoptyk. Dla tych województw wydano alerty RCB.

Temperatura wyniesie od 20 st. C na półwyspie Helskim do 28 st. C na południu i południowym-zachodzie kraju.

W nocy ze środy na czwartek burze w centrum. Wydano ostrzeżenia IMGW, jednak z powodu dynamiczne sytuacji mogą one zostać przedłużone oraz rozłożone na inne obszary. Opady wyniosą od 30 do 35 mm. Na południowym zachodzie pogodnie. Porywisty wiatr się utrzyma się w czasie burz do ok. 100 km/h, jednak na obszarze Dolnego Śląska lokalnie do 110 km/h. Po za burzami większe porywy wiatru wystąpią nad morzem oraz na zachodzie.

Temperatura wyniesie od 14 st. C na Wybrzeżu do 19 st. C na krańcach południowo-wschodnich.