Przyjęcie weselne to wyjątkowe wydarzenie w życiu dwojga ludzi oraz moment, w którym tradycyjnie wręczane są prezenty, często w formie kopert z gotówką. Choć może się wydawać, że to miły i bezinteresowny gest ze strony bliskich, warto pamiętać, że takie darowizny podlegają przepisom podatkowym.

Przyjęcie weselne to wyjątkowe wydarzenie w życiu dwojga ludzi oraz moment, w którym tradycyjnie wręczane są prezenty, często w formie kopert z gotówką. Warto pamiętać, że takie darowizny podlegają przepisom podatkowym.

Prezenty ślubne. Co mówi prawo?

Zgodnie z polskim prawem (w szczególności ustawą o podatku od spadków i darowizn, Dz.U. 2024 poz. 1837), prezenty ślubne, w tym gotówka wręczana w kopertach, traktowane są jako darowizna.

ZOBACZ: To już jest pewne. Za te prezenty świąteczne zapłacimy niemały podatek

W praktyce oznacza to, że w przypadku przekroczenia określonych limitów obdarowani są zobowiązani do zgłoszenia otrzymanych darowizn do urzędu skarbowego, a w niektórych przypadkach - do zapłaty podatku. Limity te uzależnione są od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym oraz obowiązują w okresie pięciu lat od otrzymania prezentu.

Limity darowizn. Ile można otrzymać w kopercie ślubnej?

Kwoty wolne od podatku zależą od grupy podatkowej, do której należy darczyńca:

I grupa podatkowa - małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha: do 31 120 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat

- małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha: od jednej osoby w ciągu 5 lat II grupa - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków: do 27 090 zł

- zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków: III grupa - pozostali nabywcy: do 5 733 zł

Jak podaje oficjalna strona rządowa, jeśli wartość darowizny od jednej osoby przekroczy powyższe limity, obdarowany ma prawny obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego i w zależności od okoliczności - zapłaty podatku od nadwyżki.

Para młoda może się zdziwić. Ślubne prezenty pod nadzorem

Nieujawnienie darowizny, której wartość przekracza ustawowy limit, może skutkować sankcjami ze strony urzędu skarbowego:

nałożeniem podatku w wysokości 20 proc. wartości darowizny

dodatkowymi konsekwencjami finansowymi za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego

W sytuacji przekroczenia limitu darowizny konieczne jest zgłoszenie jej do urzędu skarbowego. Odpowiednie formularze dostępne są na stronie podatki.gov.pl. Sposób zgłoszenia zależy od grupy podatkowej, do której należy darczyńca:

formularz SD-Z2 - stosowany w przypadku darowizn od osób z I grupy podatkowej; zgłoszenia należy dokonać w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny

- stosowany w przypadku darowizn od osób z I grupy podatkowej; zgłoszenia należy dokonać od dnia otrzymania darowizny formularz SD-3 - przeznaczony dla II i III grupy podatkowej; zgłoszenia należy dokonać w terminie 1 miesiąca

ZOBACZ: Masz piec na gaz lub węgiel? Przygotuj się na nowy podatek

Dla uniknięcia problemów z fiskusem niezbędna jest znajomość obowiązujących przepisów oraz dochowanie terminów zgłoszenia. Zaleca się również przechowywanie dokumentacji potwierdzającej otrzymanie darowizny, szczególnie w przypadku przelewów bankowych. W razie wątpliwości warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub prawnikiem.

red. / Polsatnews.pl