Rewolucja w podatkach? Sejm zdecydował ws. nowych przepisów

Sejm w środę nie poparł wniosku PiS o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmiany ordynacji podatkowej. Oznacza to, że prace nad zmianami, które zakładają wprowadzenie domniemanej niewinności podatnika trafią do komisji.

Przeciwko odrzuceniu proponowanych zmian głosowało 255 posłów, 181 było za, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

ZOBACZ: Deregulacja u lekarza. Rafał Brzoska pokazał "Pakiet kolejkowy"

Projekt o domniemaniu niewinności podatników

Rządowy projekt zmiany Ordynacji podatkowej wprowadza zasadę domniemania niewinności w postępowaniu podatkowym, które rozpoczynane jest z urzędu. Przewiduje się, że niedające się usunąć wątpliwości dotyczące stanu faktycznego, będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Chodzi o sytuacje, w których urząd skarbowy nie ma pewności, jakie były rzeczywiste okoliczności zdarzenia. Po zmianie prawa, to urząd skarbowy będzie musiał udowadniać winę podatnika.

Według PiS, powodem złożenia wniosku o odrzucenie były zawarte w projekcie odstępstwa od stosowania zasady domniemania niewinności, co - zdaniem wnioskodawców - komplikuje przepisy i wprowadza niepewność interpretacyjną.

ZOBACZ: Rafał Brzoska przedstawił nową propozycję. "One in, two out"

Do sejmowych komisji trafią trzy projekty

Wynik środowego głosowania oznacza, że do komisji trafią wszystkie trzy projekty z kolejnego rządowego pakietu deregulacyjnego. Obok propozycji zmiany Ordynacji podatkowej są to projekty o zmianie ustaw o PIT i CIT, i o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dwa ostatnie Sejm skierował do komisji we wtorek.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ma na celu usunięcie obowiązku składania na podstawie ustawy o CIT corocznej informacji o wspólnikach spółki jawnej, jeśli skład wspólników się nie zmienił. Uchylona ma być sankcja utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika CIT w przypadku dokonywania transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi spoza grupy na warunkach nierynkowych. Poza tym w obu nowelizowanych ustawach ma zostać wprowadzony mechanizm umożliwiający "określenie kwoty podatku do zapłaty w związku z uchyloną decyzją o wsparciu lub cofniętym zezwoleniem, w przypadku gdy podatnik posiada więcej niż jedną decyzję o wsparciu lub więcej niż jedno zezwolenie".

ZOBACZ: Zakaz e-papierosów dla nieletnich. Jest decyzja Sejmu

Zmiany w prawie dotkną też spadków i darowizn

Z kolei projekt zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn przewiduje ograniczenie obowiązków biurokratycznych w sytuacji, kiedy przed notariuszem zawierana jest umowa zbycia lub obciążenia rzeczy lub praw majątkowych, które sprzedający uzyskał w nieodpłatny sposób, np. w ramach spadku. Aby taka umowa mogła zostać sporządzona, zbywający musi przedstawić zaświadczenie od fiskusa, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. W projekcie rezygnuje się z obowiązku zdobycia takiego zaświadczenia, jeśli zbywający wszedł w posiadanie majątku w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z projektem nie będzie obowiązku uzyskiwania zaświadczenia z urzędu skarbowego, jeśli zbycie dotyczyć będzie majątku otrzymanego od najbliższych członków rodziny, jako że takie nabycie jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem tego zwolnienia jest zgłoszenie jego nabycia w formie darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego lub - w przypadku dziedziczenia – od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku oraz udokumentowania otrzymania środków pieniężnych w określonych ustawą przypadkach.

ZOBACZ: Donald Tusk zaskoczył. "Podatki nałożymy, a może nie nałożymy"

Poza tym w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn zaproponowano przyjęcie przepisów, które umożliwią całościowe oszacowanie wartości renty ustanowionej prywatnie. Pozwoli to na jednorazowe złożenie deklaracji podatkowych przez darczyńcę i obdarowanego, a także jednokrotne opłacenie podatku. Obecnie obie strony składają takie deklaracje przy każdej wypłacie renty, a więc praktycznie co miesiąc