Artykuł aktualizowany.

Marcin Możdżonek. Polityczna droga legendarnego siatkarza

Urodzony w 1985 roku siatkarz wywalczył z reprezentacją Polski złoty medal Mistrzostw Świata 2014, złoty medal Mistrzostw Europy 2009, a także złoty medal Ligi Światowej 2012. Łącznie na jego koncie jest 11 krążków różnych kolorów w biało-czerwonych barwach.

Marcin Możdżonek swoją karierę polityczną rozpoczął w 2024 roku, bez powodzenia startując w wyborach samorządowych na urząd prezydenta Olsztyna, uzyskując 13,5 proc. głosów w pierwszej turze. Jednocześnie udało mu się zdobyć mandat radnego tego miasta. Rok wcześniej siatkarz został prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej.

Krótko przed wyborami prezydenckimi były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski udzielił poparcia Sławomirowi Mentzenowi. "Bardzo się cieszę, że nasz mistrz świata Marcin Możdżonek zdecydował się poprzeć mnie w tych wyborach i włączyć się w kampanię! Dziękuję Marcin! Niemożliwe nie istnieje!" - przekazał po deklaracji sportowca ówczesny kandydat Konfederacji.

Marcin Możdżonek w Konfederacji. "Mam prawo do swoich poglądów"

Siatkarz wystąpił także w jednym ze spotów oraz pojawił się na partyjnym wiecu w stolicy Warmii i Mazur.

- Wierzę w tego kandydata i mam prawo do swoich poglądów. Do ich wyrażania i do popierania, kogo chcę. Popieram go prywatnie - jako ja, jako Marcin Możdżonek - i zdaję sobie sprawę, że będę musiał przyjąć wszystko, co z tym związane. Uważam, że Sławek jest przede wszystkim politykiem nowego pokolenia, który jest inteligentny, pracowity i wie, czego chce - tłumaczył wtedy w rozmowie ze Sport.pl Marcin Możdżonek.

Po ogłoszeniu wyników przez PKW siatkarz pogratulował prezydentowi elektowi.

"Gratuluję również jego rodzinie! Małżonce Marcie i synowi Danielowi Nawrockiemu, gratulacje dla szefa sztabu Pawła Szefernakera oraz dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Bardzo się również cieszę, że Sławomir Mentzen swoimi merytorycznymi rozmowami z oboma kandydatami (10 milionów odsłon!) pomógł wyborcom dokonać właściwego wyboru. Dzień dobry Polsko" - napisał w sieci w poniedziałek.