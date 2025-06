"Platforma powinna zrobić casting jak PiS". Joanna Mucha o wyborach prezydenckich

- Rafał Trzaskowski był niewybieralny. Platforma powinna zrobić casting jak PiS - powiedziała w "Gościu Wydarzeń" wiceminister edukacji Joanna Mucha z Polski 2050. Według niej kandydat KO na prezydenta to polityk, który zbytnio kojarzy się z warszawskimi elitami.

Joanna Mucha wskazała w programie "Gość Wydarzeń" błędy sztabu Rafała Trzaskowskiego w wyborach. Stwierdziła też, że sam Trzaskowski był "niewybieralnym" kandydatem dla konserwatywnej części Polski.

Joanna Mucha: Rafał Trzaskowski był niewybieralny

- Rafał (Trzaskowski - red.) byłby dobrym prezydentem, ale jest fatalnym kandydatem na prezydenta. On nie ma szans być wybrany - oceniła Mucha. Dodała, że jest to polityk, który zbytnio kojarzy się z warszawskimi elitami.

- Kandydat powinien zostać wybrany na podstawie strategicznej analizy. PO powinna powiedzieć, że złą cechą jest odbieranie przez ludzi, że jesteśmy elitami i wybrać kandydata, który się z nimi nie kojarzy - dodała.

"PO powinna zrobić casting na kandydata jak PiS"

Mucha stwierdziła, że jednym z problemów Trzaskowskiego było to, że kojarzy się on wyłącznie z Warszawą, a wyborcy chętniej poparliby kogoś reprezentującego średnie miasta.

- Pis wyciągnął z czwartego czy piątego szeregu kandydata (...) PO powinna zrobić casting tak jak zrobił PiS. I wyłonić kandydata, który jest w stanie wygrać wybory. Nie zrobili ani tego ani dobrej kampanii - wyjaśniła parlamentarzystka.

Winą za porażkę Trzaskowskiego obarczyła swoją dawną partię.

- To jest PO, z która pracowałam wiele lat. Odeszłam bo mam wrażenie, że oni się nie uczą. Uważają, że 500 plus sprawiło, ze ludzie głosują na PiS po dwóch kadencjach. Teraz nie dokonali analizy dlaczego ludzie wybierają PiS i nadal będą popełniać te same błędy - podsumowała.