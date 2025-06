"Nie zdzierżę wymiotów Michał Kamińskiego na premiera i mieszania z błotem sztabu Trzaskowskiego" - w ten sposób Michał Kołodziejczak odniósł się do słów Michała Kamińskiego. Polityk PSL mówił w Polsat News, że stracił zaufanie do Donalda Tuska. "Jeśli będziesz dalej wychwalał Adama Bielana, to nigdy nie zostaniesz królem marketingu" - zwrócił się do wicemarszałka Senatu Kołodziejczak.

"Teraz czas na spokój, a nie na 'swary głupie', trzeba nam jedności i siły" - napisał na portalu X Michał Kołodziejczak.

Wiceminister rolnictwa zareagował na słowa jego kolegi z koalicji, polityka PSL, wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, który komentował porażkę Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

- Nie stało się nic, żeby ta koalicja przestała funkcjonować, ale stało się wszystko, by na jej czele przestał stać Donald Tusk - mówił Kamiński we wtorkowym wydaniu programu "Punkt Widzenia Szubartowicza".

"Nie zdzierżę". Kołodziejczak odpowiada Kamińskiemu

"Jednak nie zdzierżę wymiotów Michała Kamińskiego z PSL na premiera Donalda Tuska i mieszania z błotem sztabu Trzaskowskiego" - oświadczył w reakcji Kołodziejczak.

Jego zdaniem "pierwsza tura kampanii Rafała Trzaskowskiego była pod względem strategicznym perfekcyjna". "Nasz wyborczy lider nie atakował swoich konkurentów - przyjaciół z koalicji i zostawił wieje miejsca, żeby kandydaci lewicy oraz Szymon Hołownia zachęcili swoich wyborców do wyjścia z domu, a następnie przekazali swoje głosy Rafałowi Trzaskowskiemu" - napisał.

"PSL i Lewica nie wykorzystali danej im szansy" - ocenił wiceszef resortu rolnictwa. "PSL nie popierał swojego kandydata, a jego elektorat zagłosował na Nawrockiego, Brauna i Mentzena. Lewica potrzebowała aż trzech kandydatów żeby osiągnąć wynik gorszy niż w 2019 roku" - podsumował.

"Nigdy nie zostaniesz królem marketingu". Koalicjant uderza w Kamińskiego

Na koniec stwierdził, że "ma prośbę i konkluzje do Michał Kamińskiego". "Jeśli będziesz dalej wychwalał Adama Bielana z PiS, to nigdy nie zostaniesz królem marketingu. Co najwyżej głupoty, cynizmu i grabarzy demokracji oraz wrogów państwa polskiego" - zwrócił się do Kamińskiego Kołodziejczak.

Zdaniem wicemarszałka Senatu - w kontekście przegranych przez Trzaskowskiego wyborów - "nie stało się nic ani konstytucyjnie, ani politycznie, ani moralnie, żeby koalicja 15 października przestała funkcjonować".

Kamiński stwierdził jednak, że powinno dojść do natychmiastowej zmiany premiera. Jak mówił, stracił całkowicie zaufanie do Donalda Tuska. Nie zostawił również suchej nitki na sztabie Trzaskowskiego.

- Ludzie Bielana jeździli do Stanów się uczyć, to ci (sztabowcy PO - red.) odpalali kolejny sezon "House of Cards" (...) i oglądali go bez zrozumienia - podsumował wicemarszałek Senatu w "Punkcie Widzenia Szubartowicza".