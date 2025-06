- Nie szukamy zwady, tylko rzeczywiście twardo będziemy bronili interesu narodu polskiego w tych kwestiach światopoglądowych formacji, gospodarczych i niepodległościowych – zapewnił podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Sławomir Zawiślak. Polityk wstąpił w środę do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, stając się jednocześnie członkiem nowopowstałego koła formacji.

Poseł Sławomir Zawiślak od środy 4 czerwca jest członkiem Konfederacji Korony Polskiej (KKP). Decyzja ta została ogłoszona podczas spotkania z mediami w Sejmie. Jako pierwszy głos zabrał lider formacji - europoseł Grzegorz Braun.

Sławomir Zawiślak dołączył do Konfederacji Korony Polskiej

- To decyzja, która została podjęta w sposób naturalny. To znaczy, że współtworzenie jednej formacji politycznej, prawicowej, jak piszą i mówią o nas w Polsce i szerokim świecie, skrajnie prawicowej formacji. Jaka tam skrajność? Dwa i dwa jest cztery. Życie ludzkie ma być chronione, bronione w jego naturalnych granicach od poczęcia do jego naturalnej śmierci. Wolność przeciwko zamordyzmowi np. covidowemu, suwerenność, niepodległość – tłumaczył swoją propozycję złożoną Zawiślakowi Braun.

Polityk wyraził przy tym nadzieję, że doświadczenie posła z Lubelszczyzny będzie "bezcenne dla Konfederacji Korony Polskiej" nie tylko w wyborach parlamentarnych, ale także w kolejnych wyborach samorządowych.

- Nie tylko do Sejmu, ale też i do sejmików. Wiążemy wielkie nadzieje z obecnością kolegi Sławomira Zawiślaka w naszym gronie - argumentował.

"Nie szukamy zwady". Partia Brauna ma nowego członka i koło poselskie

Poproszony o zabranie głosu poseł Zawiślak dziękował Braunowi za złożoną mu propozycję i podkreślał, że od sześciu kadencji działa w Sejmie na rzecz realizacji postulatów zgłaszanych mu przez jego wyborców.

- Było wiele głosowań, które dotyczyły kwestii działań niejako wspólnych, bo KKP równolegle pracowała w tymże kierunku, ale też stykaliśmy się w ważnych kwestiach, gdzie w formie głosowań popierałem te koncepcje dobre dla narodu polskiego, które zgadzały się z naszym chrześcijańskim światopoglądem czy też potrzebą troszczenia się o ojczyznę, o jej dobry rozwój – wyjaśniał dodatkowo, sugerując zbieżność interesów z partią Brauna.

- Z wielką pokorą będę chciał spełnić wszystkie nasze plany, być w nie zaangażowanym. Stwierdziłem, że KKP jest tą siłą polityczną, tak bardzo dobrze docenioną przez wyborców, którzy zagłosowali bardzo licznie na pana prezesa Grzegorza Brauna jako kandydata na prezydenta RP, że odnajdę w tej formacji największe możliwości pilnowania polskiej racji stanu, dbania o interes narodowy i prawa Polek i Polaków jako właścicieli swojej ojczyzny – stwierdził.

Sławomir Zawiślak, dotychczasowy poseł PiS, wtórując liderowi swojego ugrupowania, nie podzielił także poglądu o jego skrajności, zwracając uwagę, że podczas długich rozmów z Grzegorzem Braunem okazało się, że "myślą w podobny sposób".

- Nie szukamy zwady, tylko rzeczywiście twardo będziemy bronili interesu narodu polskiego w tych kwestiach światopoglądowych, gospodarczych i niepodległościowych i w takiej drużynie będę się bardzo dobrze czuł – przekonywał.