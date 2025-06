Broń znaleziona w Laszkach na Podkarpaciu nie należy do Wojska Polskiego i nie ma z nim związku - ustalił dziennikarz Polsat News Michał Stela. Informację tę potwierdził minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Służby prowadzą w tej sprawie działania na dużą skalę. Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. - Magazyn nie był dozorowany, co jest skandalem - mówił rzecznik MSWiA.

Na Podkarpaciu w miejscowości Laszki niedaleko Przemyśla znaleziono kontenery z bronią i amunicją - potwierdził Polsat News wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kontenery z bronią przy granicy z Ukrainą. Nie należą do Wojska Polskiego

Dziennikarz Polsat News Michał Stela ustalił, że broń nie należy do Wojska Polskiego i nie ma z nim żadnego związku. Działania służb prowadzone są na dużą skalę. Na miejscu pracuje m.in. policja oraz wojsko.

Broń należy do firmy, która legalnie nią handluje. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przekazał, że jest to broń przeciwlotnicza.

- Po pierwsze nie jest to broń Wojska Polskiego, żeby to było jasne i wyraźne. Dobrze, że służby ją zabezpieczyły, prowadzą działania. Wszystkie działania koordynuje policja i będzie w tej sprawie wydawać określone komunikaty - mówił w rozmowie z Polsat News szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nieoficjalnie wg moich źródeł: Broń ma należeć do firmy, która legalnie nią handluje, dlaczego broń nie była odpowiednio zabezpieczona ? To najważniejsze pytanie. https://t.co/lL6sBnivtI — Michal Stela (@michalstela) June 4, 2025

Broń przeciwlotnicza składowana bez nadzoru. "Skandal"

Sprawę komentował również rzecznik MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Dementuję pogłoski jakoby ta broń pochodziła z zasobów polskiej armii - podkreślił.

- Zaczęło się od tego, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na materiałach własnych, zdobytych przez siebie, ustalili, że jest tam składowana broń - w hangarze na lotnisku niedaleko Przemyśla. Na materiałach zdobytych przez ABW Prokuratura Okręgowa w Przemyślu wszczęła śledztwo i wydała postanowienie, na podstawie którego funkcjonariusze CBŚP weszli do hangaru. Broń została zabezpieczona - relacjonował Dobrzyński.

Poinformował, że broń "była na stanie" prywatnej firmy, która ma koncesję do handlu, obrotu bronią i działa legalnie. - Faktem jest, że broń była składowana w kontenerach - zaznaczył.

- Z informacji jakie posiadam wynika, że ten magazyn nie był dozorowany, co jest skandalem. Tego typu broń musi być odpowiednio przechowywana, dozorowana - podkreślił Dobrzyński.

Pytany, jakiego rodzaju broń składowano w kontenerach, ujawnił, że jest to broń przeciwlotnicza, pewnego rodzaju wyrzutnie. - To jest taka broń, co pan komendant Jarosław Szymczyk sobie przywiózł z Ukrainy i odpalił w Komendzie Głównej Policji - opisywał Dobrzyński.

Broń powinna trafić do Ukrainy. Prokuratura wszczęła śledztwo

Rzecznik MSWiA przekazał, że prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. - Ze wstępnych informacji wynika, że ta broń prawdopodobnie powinna wyjechać z Polski do Ukrainy, bo tam przez Podkarpacie przewożona jest broń do walczącej Ukrainy - zaznaczył rzecznik MSWiA.

- Taka broń nie powinna być przechowywana w takich warunkach, gdzieś w hangarze na lotnisku jakiegoś aeroklubu - podkreślił Dobrzyński.

"Informujemy, że znalezione w miejscowości Laszki na Podkarpaciu kontenery z amunicją i bronią nie są własnością Wojska Polskiego. Odpowiednie służby zabezpieczają miejsce i sprzęt" - czytamy z kolei w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej.

"W tej sprawie należy kontaktować się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie" - powiadomiono.