W budżecie seniorów każda złotówka ma znaczenie. Większość z nich co miesiąc otrzymuje emerytury lub renty, ale to nie jedyne dostępne źródła wsparcia. Istnieje szereg dodatków stanowiących realny zastrzyk gotówki, a także rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów codziennego funkcjonowania. Nie wszystkie są powszechnie znane.

Osoby, które ukończyły 65. rok życia, mogą korzystać z różnych form pomocy ze strony państwa. Najbardziej rozpoznawalne są tzw. trzynastka i czternastka, czyli dodatkowe roczne świadczenia. Ich wysokość odpowiada emeryturze minimalnej (1878,91 zł brutto).

Pierwsze z nich wypłacane jest każdemu uprawnionemu, drugie - w pełnej kwocie jedynie do progu 2900 zł brutto, powyżej którego obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Na tych wypłatach lista możliwych form wsparcia się nie kończy.

Lekarstwa i pieniądze. Na to mogą liczyć seniorzy

Po ukończeniu 65 lat nabywa się uprawnienia do bezpłatnych leków, pod warunkiem że znajdują się one w odpowiednim wykazie oraz przepisane są na receptę oznaczoną literą "S". W wykazie znajduje się kilka tysięcy pozycji, w tym preparaty przeciwbólowe, na nadciśnienie czy cukrzycę. Dla wielu osób oznacza to oszczędność rzędu nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje on z urzędu i jest wypłacany razem z emeryturą. Aktualna wysokość wynosi 348,22 zł brutto. Świadczenie to przysługuje również osobom trwale niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Dodatki, ulgi i bonusy. Lista przywilejów dla seniorów

Dodatkowe wsparcie przewidziano dla byłych kombatantów oraz osób przymusowo zatrudnianych, np. w kopalniach, a także dla ich wdów i wdowców. Przysługuje im tzw. ryczałt energetyczny, którego celem jest częściowa rekompensata wydatków na energię. Obecnie jego wysokość to 312,71 zł. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z wymaganymi dokumentami.

Pomoc dla walczących i represjonowanych

Emeryci i renciści, których decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uznano za kombatantów, mogą z kolei liczyć na specjalny dodatek wysokości 348,22 zł. I w tym przypadku otrzymywanie środków wiąże się ze złożeniem wniosku popartego stosownymi zaświadczeniami. Do tego dochodzi też dodatek kompensacyjny (przewidziany również dla ofiar represji). Jego wartość to 52,23 zł.

Część seniorów, która boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi, bywa uznawana za niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Propozycją dla nich jest pomoc rzędu 500 zł. Przed zawnioskowaniem o nią należy pamiętać, że w tym przypadku funkcjonuje próg dochodowy, dotyczący otrzymywanych przez chorą osobę świadczeń. Obecnie wynosi on 2552,39 zł.

Dodatkowym udogodnieniem są decyzje władz samorządowych dotyczące darmowych przejazdów komunikacją miejską. Najczęściej z takiej ulgi mogą korzystać osoby po 70. roku życia (np. w Warszawie czy Krakowie), choć w niektórych miastach, jak Wrocław, bezpłatne przejazdy przysługują już od 65. roku życia. W większości przypadków wystarczy okazać dowód tożsamości.

red. / Polsatnews.pl