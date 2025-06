30-letni Konrad K., działacz Konfederacji z Małopolski, został zatrzymany na trzy miesiące. W jednym z należących do niego lokali zabezpieczono duże ilości narkotyków, leków opioidowych, amunicji oraz sprzętu pomocniczego. Polityk został już usunięty z szeregów partii - ustaliła Interia.

"Policjanci z Rabki-Zdroju w powiecie nowotarskim zatrzymali dwie osoby zajmujące się handlem nielegalnymi substancjami" - poinformowała policja w komunikacie.

Małopolska: Działacz Konfederacji zatrzymany po pościgu

W czwartek 29 maja funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu myślenickiego, który przewoził w swoim samochodzie znaczne ilości leków opioidowych. Policyjna akcja miała miejsce w Mszanie Górnej.

Z wiedzy policjantów wynikało, że "kolejny podejrzany, 30-letni mieszkaniec powiatu limanowskiego, będzie jechał innym samochodem".

"Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania również tego pojazdu, ale mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął ucieczkę. Po pościgu został zatrzymany" - czytamy.

Jak się okazało, uciekinier to Konrad K., lokalny działacz Konfederacji.

"Znaczne ilości leków i amunicji". Konrad K. trafił do aresztu

"Podczas przeprowadzonych przeszukań lokali należących do 30-latka zabezpieczono dwa kilogramy mefedronu, 47 sztuk amunicji, dwie wagi elektroniczne, oraz znaczne ilości leków opioidowych, do zakupu których wymagana jest recepta" - podano w komunikacie.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Usłyszeli już zarzuty "udziału w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i leków opioidowych". Dodatkowo Konradowi K. zarzuca się posiadanie amunicji i niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

30-latek został aresztowany na trzy miesiące. Z kolei wobec 34-latka sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Konrad K. usunięty z Konfederacji

Konfederacja potwierdziła Interii, że Konrad K. należał do ugrupowania.

- Nie mieliśmy żadnych sygnałów, które by na coś takiego wskazywały. To szeregowy działacz. Natychmiast po tych doniesieniach został usunięty z Konfederacji. Nikomu wcześniej nie przyszłoby do głowy, że taka sytuacja może mieć miejsce - usłyszała Interia.

K. bezskutecznie starał się o mandat w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Był kandydatem m.in. do Rady Powiatu Limanowskiego. Były działacz Nowej Nadziei podaje w swoim oficjalnym biogramie, że jest "przedsiębiorcą - prowadzi m.in. kantory i działalność inwestycyjną, a także jest muzykiem w jednym z lokalnych zespołów".