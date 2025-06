- Sztab Rafała Trzaskowskiego wykazywał się wielką butą i brakiem pokory - ocenił szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Jak dodał, to jest DNA tego środowiska politycznego. - Oni przegrali wybory, a jeszcze po 21 ogłosili zwycięstwo. Każdy polityk, gdy widzi, że różnice są tak nieznacznie, to nie powinien tak robić - zaznaczył.

- W tej kampanii najgorsze były kłamstwa, kłamstwa i jeszcze raz kłamstwa - ocenił szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker w "Gościu Wydarzeń", odnosząc się do medialnych doniesień na temat kandydata wspieranego przez PiS, które pojawiały się w trakcie kampanii prezydenckiej.

- To był permanentny atak na Nawrockiego. Ale Polacy pokazali, że nie ma na to przyzwolenia - dodał.

Karol Nawrocki wygrał wybory. Szef jego sztabu o błędach ekipy Trzaskowskiego

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał gościa o pracę sztabu Rafała Trzaskowskiego. Jego szefowa - Wiola Paprocka - przeprosiła w mediach społecznościowych po porażce w wyborach. "Mieliśmy świetnego kandydata, uczciwego i dobrego człowieka, a nie dowieźliśmy" - napisała.

- Nie jestem od tego, aby oceniać czyjąś pracę - powiedział Szefernaker. Dodał, że miał możliwość poznania "ludzi z drugiej strony".

- Podczas debat i różnych innych wydarzeń mieliśmy okazję ich obserwować - przekazał. - Wykazywali się wielką butą i brakiem pokory. To jest DNA tego środowiska politycznego - dodał szef sztabu Nawrockiego.

Szefernaker podkreśli, że sztab Trzaskowskiego zapłacił za takie zachowanie najwyższą karę. - Przegrali wybory, a jeszcze po 21 ogłosili zwycięstwo. Tym totalnie się skompromitowali. Każdy polityk, gdy widzi, że różnice są tak nieznacznie, to nie powinien tak robić - zaznaczył.

Polityk powiedział, że to pokazało, jak wielką butę miał sztab Trzaskowskiego. - To wszystko ich zaprowadziło do porażki - dodał.

Szefernaker odniósł się także do zaplanowanego głosowania nad wotum zaufania dla Donalda Tuska. Jak ocenił, to "kolejny pic tego polityka".