Po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich przez PKW nadszedł czas na pozostałe formalności. Protesty wyborcze składać można do 16 czerwca, a Sąd Najwyższy musi orzec o ważności wyborów do 2 lipca. Nie oznacza to jednak, że właśnie tego dnia Karol Nawrocki formalnie stanie się głową naszego państwa. Kluczowa bowiem jest inna data, na którą jednoznacznie wskazują przepisy Kodeksu wyborczego.