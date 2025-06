Skierowałem do klubów i kół parlamentarnych zaproszenie na spotkanie w sprawie utworzenia ponadpartyjnego rządu technicznego - przekazał wiceprzewodniczący PiS Mariusz Błaszczak. Dodał, że "Donald Tusk nie może być dłużej premierem".

O możliwej próbie utworzenia nowego rządu mówi się od poniedziałku, gdy z taką propozycją wyszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Błaszczak zaprasza na spotkanie ws. rządu technicznego

Mariusz Błaszczak poinformował o inicjatywie zorganizowania spotkania za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

"Skierowałem do klubów i kół parlamentarnych zaproszenie na jutrzejsze spotkanie w sprawie utworzenia ponadpartyjnego rządu technicznego" - napisał we wtorek na platformie X wiceszef PiS.

"Trzeba zrobić wszystko, żeby Polska była rządzona skutecznie i sprawnie do czasu wyborów parlamentarnych" w 2027 r. "Donald Tusk nie może być dłużej premierem" - dodał.

Kaczyński mówił o konieczności stworzenia nowego rządu

Prezes PiS w poniedziałkowym oświadczeniu ocenił, że zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich to "czerwona kartka" dla rządu Donalda Tuska i dlatego - zdaniem Kaczyńskiego - obecny rząd "powinien po prostu odejść".

Zaproponował utworzenie rządu technicznego, złożonego ze specjalistów, który - jak mówił prezes PiS - "podobnie jak prezydent elekt będzie bezpartyjny".

"Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to" - napisał Sławomir Mentzen na swoich mediach społecznościowych odnosząc się do pomysłu szefa PiS.