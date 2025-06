Starcie koalicjantek w sieci. "Pracowałam na panią 10 lat"

Po porażce Rafała Trzaskowskiego rośnie napięcie wśród koalicjantów. Na gorzkie słowa pod adresem partnerów zdecydowała się minister z Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która w sieci wezwała rząd do ciężkiej pracy. To z kolei sprowokowało do dyskusji polityk KO Magdalenę Filiks. "Pracowałam na panią 10 lat, żeby pani mogła być ministrem" – stwierdziła polityk ze Szczecina.