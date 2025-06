Szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker pojawi się we wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Prowadzący Bogdan Rymanowski zapyta go m. in. o sytuację po zwycięstwie kandydata wspieranego przez PiS w wyścigu prezydenckim. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl, Wydarzeniach24 i Interii od godziny 19:15.