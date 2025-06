Niespodzianka w Krakowie. Billie Eilish powita pasażerów komunikacji miejskiej

Duża niespodzianka dla mieszkańców Krakowa. We wtorek i środę usłyszą oni charakterystyczny głos gwiazdy POP w środkach komunikacji miejskiej. Wszystko z okazji zbliżającego się koncertu amerykańskiej piosenkarki.

Billie Eilish w Krakowie. "Pozdrowi" pasażerów komunikacji

Koncerty amerykańskiej gwiazdy odbędą się w Tauron Arenie Kraków we wtorek i środę. W tych dniach w tramwajach i autobusach puszczane są komunikaty, w których artystka zapowiada przystanki znajdujące się najbliżej hali widowiskowej.

Wcześniej gwiazda nagrała rozszerzoną zapowiedź przystanku, który jedzie pod Tauron Arenę. Zachęca ona na skorzystanie z komunikacji miejskiej w celu dostania się na miejsca koncertu. Materiał opublikowała wytwórnia Universal Music Polska. Słychać na nim, jak Billie w charakterystyczny sposób wymawia "Tauron Arena Kraków".

Jak poinformował krakowski urząd miasta, Billie Eilish współpracuje z organizacją non-profit REVERB promującą działania proekologiczne wśród fanów. Podczas tras koncertowych zachęca, aby codziennie dokonywać wyborów, które służą ludziom i planecie.

Koncert w Tauron Arenie Kraków jest częścią trasy "Hit Me Hard and Soft: The Tour", obejmującej Europę, Australię i USA. Trasa rozpoczęła się we wrześniu 2024 r.

Będzie to pierwszy występ znanej piosenkarki w Polsce. Tuż przed występem gwiazdy, na scenie pojawi się brytyjski wokalista i pianista Tom Odell.