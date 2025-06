Koalicja traci władzę, trzy partie poza Sejmem. Nowy sondaż parlamentarny

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica tracą większość w Sejmie - wynika z trzech sondaży przeprowadzonych przez Opinia24 dla Radia Zet w styczniu, w kwietniu i w maju przed II turą wyborów prezydenckich.

W badaniu przeprowadzonym między 23 a 29 stycznia większość respondentów poparła Koalicję Obywatelską (32 proc.). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (29 proc.), a na ostatnim miejscu podium Konfederacja (16 proc.).

Trzecia Droga uzyskała w sondażu czwartą lokatę (7 proc.), Nowa Lewica - piątą (6 proc.), a partia Razem znalazła się na szóstym miejscu (1 proc.). Na inną partię zagłosowałoby 1 proc. ankietowanych, a 7 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

ZOBACZ: "Każdy wariant jest możliwy". Polityk Lewicy mówił o przyszłości koalicji

W takim wypadku KO zyskałoby 180 mandatów, PiS - 178, Konfederacja - 86, a Lewica - 16. Posłowie Trzeciej Drogi nie dostaliby się do Sejmu, ponieważ dla koalicji próg wyborczy wynosi 8 proc. Poza Sejmem znalazłaby się także partia Razem, bo w przypadku partii próg wynosi 5 proc.

Koalicja rządząca traci większość w Sejmie. Nowy sondaż parlamentarny

Kolejne badanie przeprowadzone między 2 a 6 kwietnia poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło (30 proc.), straciło także Prawo i Sprawiedliwość (28 proc.).

Konfederacja znów znalazła się na trzecim miejscu (17 proc.), a dalej wylądowały Trzecia Droga (8 proc.), Nowa Lewica (7 proc.) i partia Razem (4 proc.). Na inną partię zagłosowałby 1 proc. respondentów, a do 5 proc. spadł odsetek niezdecydowanych.

ZOBACZ: Starcie koalicjantek w sieci. "Pracowałam na panią 10 lat"



W takim rozdaniu PiS otrzymuje 162 mandaty, Koalicja Obywatelska - 161, Konfederacja - 88, Trzecia Droga - 31 posłów, a Nowa Lewica - 18. Partia Razem ponownie znajduje się poza Sejmem.

Trzy partie poza Sejmem. Podsumowanie trzech sondaży

Z trzeciego badania przeprowadzonego w dniach 23-26 maja wynika z kolei, że Koalicja Obywatelska zyskuje (32 proc.), rośnie także Prawo i Sprawiedliwość (30 proc.). Kolejne miejsca zajęły: Konfederacja (16 proc.), Trzecia Droga (6 proc.), Nowa Lewica (6 proc.), a partia Razem (4 proc.). Na inną partię głos oddałby 1 proc. ankietowanych, a 5 proc. respondentów wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

W takim wypadku PiS ma najwięcej mandatów - 182, KO - 179, a Konfederacja - 84. Z kolei Lewica mogłaby wprowadzić do Sejmu 15 posłów. Do parlamentu nie wchodzi jednak Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ponieważ nie przekracza 8-proc. progu. Podobnie jest w przypadku partii Razem, której do progu brakuje 1 pkt proc.

Po zsumowaniu mandatów okazuje się, że KO i Lewica mają łącznie 194 mandaty, a PiS i Konfederacja - 266. Nawet gdyby Nowa Lewica i Trzecia Droga wystartowały wspólnie z KO i zyskały w tym wypadku 229 miejsc w Sejmie, to PiS z Konfederacją miałyby ich więcej - 231.

Badania zrealizowała Opinia24 dla Radia ZET metodą wywiadów telefonicznych (CATI) i internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej, w dniach 23-29 stycznia, 2-6 kwietnia i 23-26 maja 2025 roku. Wyniki procentowe zaokrąglono do pełnych wartości.