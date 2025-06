Włodzimierz Czarzasty we wtorkowym "Graffiti" zapytany został, co sądzi o opinii marszałka seniora Marka Sawickiego. Polityk PSL mówił, że jeśli Donald Tusk chce wotum zaufania dla rządu, to powinien zaproponować konstruktywne wotum nieufności i zmianę premiera.

- Jeśli koń nie ciągnie, to się zmienia konia, a nie podstawia mu się drugi, trochę lżejszy wóz - stwierdził marszałek senior.

Czarzasty reagując na te słowa stwierdził, że "pytanie trzeba by zadać nie Markowi Sawickiemu, a Władysławowi Kosniakowi-Kamyszowi".

- Ludzie mają swoje zdania, przedstawiają swoje zdania. Nie będę za to Marka potępiać, tak uważa - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Marek Sawicki chce zmiany premiera. Czarzasty: Nie zakładam

- Nie uważam, że w trybie natychmiastowym trzeba dokonywać tak radykalnych zmian, ale jeżeli wszystkie sprawy nie pójdą mocno do przodu, nie poprawi się wielu rzeczy to każdy wariant jest możliwy - ocenił Czarzasty.

Pytany przez prowadzącego Marcina Fijołka, czy jeden z wariantów zakłada zmianę premiera, polityk Lewicy zaznaczył: "Nie, nie zakładam wymiany premiera".

- Mówię, że każdy wariant jest możliwy, bo to jest marne trzeba poprawić. Nie wiem, czy to budzi jakieś emocje? Dwa lata ten rząd funkcjonuje. Wiemy, czego nie załatwił, a co powinien załatwić - podkreślił Czarzasty.

"Ja bym tak nie powiedział". Czarzasty o słowach Donalda Tuska

Dopytywany z kolei o słowa premiera Donalda Tuska, który przy okazji zapowiedzi wotum stwierdził, że "ruszamy z robotą", Czarzasty zaznaczył, że "każdy dobiera takie słowa jakie uważa za stosowne". - Ja bym tak nie powiedział - ocenił.

- Powiedziałbym, że trzeba zrobić analizę tego, co robimy, co zostało zrobione dobrze, a co źle, przygotować dokładny plan i go przedstawić. Czas na przedstawienie jest bardzo dobry, bo jest zmiana na funkcji prezydenta i w związku z tym trzeba ułożyć te relacje i powiedzieć, co do końca tej kadencji się zrobi - wymieniał Czarzasty.