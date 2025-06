"Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to" - napisał Sławomir Mentzen odnosząc się do pomysłu Jarosława Kaczyńskiego o powołaniu rządu technicznego.

"Propozycja Jarosława Kaczyńskiego, dotycząca rządu technicznego i zakończenia rządów Tuska, na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie" - ocenił na portalu X Sławomir Mentzen.

Mentzen reaguje na słowa Kaczyńskiego.

"Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to" - dodał współlider Konfederacji.

W drugiej turze niedzielnych wyborów prezydenckich zwycięzcą został popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia.

Prezes PiS w poniedziałkowym oświadczeniu ocenił, że zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich to "czerwona kartka" dla rządu Donalda Tuska i dlatego - zdaniem Kaczyńskiego - obecny rząd "powinien po prostu odejść". Zaproponował utworzenie rządu technicznego, złożonego ze specjalistów, który - jak mówił prezes PiS - "podobnie jak prezydent elekt będzie bezpartyjny".

Doprecyzował że rząd techniczny ma być "apolityczny", a poszczególnymi resortami kierowaliby specjaliści z różnych dziedzin. Według Kaczyńskiego, takie rozwiązania pomogłoby uspokoić powyborcze nastroje i sytuację międzynarodową Polski. Ma on także doprowadzić do "poprawy sytuacji we wszystkich ważnych aspektach naszego życia społecznego" - wyjaśnił prezes PiS.

Podkreślił, że szef tego rządu nie musi być politykiem związanym z PiS, natomiast - jak dodał - musi być to człowiek wyłoniony w rozmowach ze wszystkimi, którzy "byliby gotowi tego rodzaju projekt poprzeć". Dlatego, zaapelował do "wszystkich sił" politycznych, by poparły tę inicjatywę.

W poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk w powyborczym oświadczeniu zapowiedział, że zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla swojego rządu.