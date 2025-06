Moim zdaniem nie stało się nic ani konstytucyjnie, ani politycznie, ani moralnie, żeby koalicja 15 października przestała funkcjonować, ponieważ żadna z wartości, wokół których myśmy zbudowali tę koalicję, nie została zakwestionowana - mówił gość Przemysława Szubartowicza na antenie Polsat News.

"Stało się wszystko, żeby Tusk przestał być premierem"

Michał Kamiński uważa, że koalicja powinna trwać nadal i to mimo zwycięstwa wspieranego przez PiS Karola Nawrockiego. Stwierdził jednak, że powinno dojść do natychmiastowej zmiany premiera. Powiedział, że stracił całkowicie zaufanie do Donalda Tuska.

WIDEO: Michał Kamiński o zaufaniu do Donalda Tuska

- Pan Donald Tusk zapytał, czy mamy do niego zaufanie. Jeżeli pan mnie pyta, czy ja mam zaufanie do kogoś, kto obrzucał błotem amerykańskiego prezydenta i nie jest w stanie go za to przeprosić, moja odpowiedź brzmi nie - powiedział polityk PSL.

- Czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej koalicji i wszystkich wartości, które są mi drogie, powierzył w ręce ludzi, których wieczorem, w noc wyborczą widziałem, jak skaczą na własnym pogrzebie? - pytał retorycznie.

- Czy ja mam zaufanie do człowieka, który kampanię wyborczą powierzył ludziom, którzy opowiadali bzdury o jakichś swingujących powiatach, udowadniając, że nie mają kompletnie pojęcia o tym, czym jest kampania wyborcza prezydencka w Polsce, a być może pokazując, że oglądali kiedyś "House of Cards" z polskimi napisami? - dodał.

Kamiński: Sztab KO uczył się z "House Of Cards"

Kamiński przyznał, że traktuje ostatnie wybory prezydenckie jako swoją osobistą porażkę. Kampanię Karola Nawrockiego prowadził bowiem Adam Bielan, który od lat jest rywalem Kamińskiego w dziedzinie marketingu politycznego. Oddał jednak honor swojemu oponentowi i nie zostawił suchej nitki na sztabie Trzaskowskiego.

- Ludzie Bielana jeździli do Stanów się uczyć, to ci (sztabowcy PO - red.) odpalali kolejny sezon House of Cards (...) i oglądali go bez zrozumienia - podsumował wicemarszałek Senatu.