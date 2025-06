Estakada w ciągu ul. Katowickiej (DK79) w centrum Chorzowa została wyłączona z użytkowania w poniedziałek o godz. 14.30. Decyzją prezydenta Chorzowa Szymona Michała nie można poruszać się zarówno po niej, jak i pod nią.

Chorzów. Ryzyko katastrofy. "Estakada nie wykazuje żadnej nośności"

Decyzja prezydenta to efekt ekspertyzy przeprowadzonej przez biuro projektowe, które przeprowadziło badania diagnostyczne oraz analizy statyczno-wytrzymałościowe obiektu.

"W ekspertyzie wskazano, że estakada nie wykazuje żadnej nośności i ulegnie awarii lub katastrofie. Estakadę należy niezwłocznie wyłączyć z użytkowania, w sposób stały uniemożliwiając do niej dostęp" - poinformował Urząd Miejski w Chorzowie.

Urzędnicy zaapelowali do mieszkańców regionu oraz wszystkich kierowców, by omijali estakadę wybierając alternatywne trasy, takie jak Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), DK94 i autostrada A4.

Ratusz przekazał w komunikacie, że zespół zarządzania kryzysowego samorządu wdraża "scenariusz działań opracowany na sytuację najbardziej krytyczną", czyli wyłączenie estakady z użytkowania. Ma on pozwolić na wdrożenie alternatywnej i zastępczej komunikacji - zarówno kołowej, jak i pieszej. Pod estakadą znajdują się lokale użytkowe, fragment miejskiego rynku, a w pobliżu przystanki transportu publicznego. Przebiegają tam też tory tramwajowe.

Estakada przeszła gruntowny remont

W latach 2011-2014 estakada przeszła gruntowny remont. Chorzowski urząd poinformował, że już wtedy wiadomo było, iż działania naprawcze są jedynie doraźne i "w perspektywie wieloletniej konieczne będzie wyburzenie obiektu". "Czekamy na decyzje Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczące zakresu dalszych działań" - wskazano.

Na początku 2025 roku ruch na estakadzie zamknięto dla pojazdów o masie przekraczającej 12 ton. Decyzja zapadła po przedstawieniu wstępnej opinii wskazującej na zły stan techniczny obiektu.

Zgodnie z danymi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, estakadą codziennie przejeżdżało ponad 40 tys. pojazdów, wśród nich 80 proc. to pojazdy spoza Chorzowa. Była to jedna z głównych tras łączących Chorzów z Katowicami i Bytomiem.

Chorzowska estakada powstała w latach 70. XX w., aby rozwiązać problemy komunikacyjne w tej części miasta. Nad miejskim rynkiem zbudowano dwa dwupasmowe, kilkusetmetrowe wiadukty estakady, które oddano do użytku w 1979 r. Znacząco poprawiło to poruszanie się na trasie Katowice - Bytom, ale całkowicie zmieniło oblicze centrum Chorzowa. Pomysły dotyczące wyburzenia estakady pojawiały się wielokrotnie, ale nigdy do tego nie doszło.

