Podpis prezydenta pod długo oczekiwaną nowelizacją był formalnością. Wiemy już, że od 1 stycznia 2026 roku świadczenie to wzrośnie z czterech do siedmiu tysięcy złotych.

Nowelizację przepisów przygotowało wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada wzrost zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł.

Zasiłek będzie podlegał waloryzacji od 1 marca, jeżeli inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc.

Podpisane przez prezydenta przepisy mówią też o zasadzie rozliczania tzw. zasiłku celowego. Może on być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu, jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem koszty nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z zasiłku pogrzebowego. To rewolucyjna zmiana

Te osoby otrzymają zasiłek. Szereg warunków

Regulacje dotyczące zasiłku pogrzebowego znajdują się w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z 1998 roku, Ustawie o emeryturach i rentach z 2003 roku oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2003 roku. Świadczenie to przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu - nie tylko członkowi rodziny.

Zasiłek wypłacany jest po przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby ubezpieczonej. Do jego uzyskania wymagane są następujące dokumenty:

akt zgonu,

wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (dostępny w ZUS),

dowód osobisty osoby składającej wniosek,

dokumenty potwierdzające poniesione koszty (np. faktury za trumnę, miejsce pochówku, transport i inne usługi pogrzebowe).