To co pisał Nawrocki w kampanii, jest aktualne (...) sprawa jest zamknięta - powiedział o ewentualnym powrocie Jacka Kurskiego do TVP szef sztabu Paweł Szefernaker, szef sztabu prezesa IPN w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

Gościem prowadzonego przez Marcina Fijołka programu "Graffiti" na antenie Polsat News był szef sztabu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker. Polityk PiS opowiedział mówił m.in. o kulisach zwycięskiej kampanii wyborczej.

Powrót Kurskiego do TVP? Szefernaker komentuje

Marcin Fijołek zapytał swojego gościa o obecność Jacka Kurskiego w sztabie Karola Nawrockiego. Prezydent elekt mówił w kampanii wyborczej, że Kurski wróci do TVP "po jego trupie", ale były prezes Telewizji Publicznej był widziany w towarzystwie prezesa IPN na wieczorze wyborczym.

- Jeżeli chodzi o powrót Jacka Kurskiego do telewizji, to Karol Nawrocki powiedział, co o tym wszystkim sądzi. Myślę, że sprawa jest zamknięta - powiedział gość Polsat News. Dodał też, że słowa Kurskiego o powrocie do TVP zostały "wyrwane z kontekstu", ale kandydat musiał na nie zareagować.

"Sztab Trzaskowskiego nam pomógł". Chodzi o debatę

Szef sztabu kandydata popieranego przez PiS powiedział po wyborach, że "sztab Trzaskowskiego pomógł" jego zespołowi i prezesowi IPN. Chodziło o zamieszanie wokół debaty w Końskich.

- Do momentu debaty w Końskich wiele telewizji próbowało obejść kandydaturę Nawrockiego. Najpierw Nawrocki wezwał Trzaskowskiego do debaty, a po 13 dniach kandydat KO ją przyjął. Wtedy własnie w trzech telewizjach Karol Nawrocki miał trzy godziny, żeby pokazać jaki jest jego prawdziwy obraz - powiedział Szefernaker.

Wyniki wyborów 2025. Nawrocki prezydentem

Chwilę po godzinie 5 na oficjalnej stronie Państwowej Komisji Wyborczej pojawiły się wyniki zebrane ze wszystkich 32 143 obwodów głosowania.

Jak przekazano, zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich został Karol Nawrocki, który uzyskał wynik 50,89 proc. Łącznie na kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 10 606 628 wyborców.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zakończył wybory z wynikiem 49,11 proc. Na prezydenta Warszawy zdecydowało się oddać głos 10 237 177 uprawnionych.

Frekwencja w skali całego kraju wyniosła 71,63 procent.