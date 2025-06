Sanatorium bez opłat i kolejek. Wszystko dzięki temu dokumentowi

Dla wielu osób pobyt w sanatorium to kosztowna inwestycja oraz długie miesiące oczekiwania na miejsce w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej. Warunkiem jest spełnienie określonych kryteriów oraz złożenie stosownego wniosku. Chodzi o tzw. prewencję rentową.

Program realizowany przez ZUS jest skierowany do osób objętych ubezpieczeniem społecznym, zagrożonych utratą zdolności do pracy. Jeśli istnieje realna szansa na odzyskanie sprawności, możliwe jest skierowanie na bezpłatny turnus rehabilitacyjny.

Kto ma prawo do rehabilitacji finansowanej przez ZUS?

Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać osoby ubezpieczone - pracujące, pobierające zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę czasową z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłek wyrównawczy.

Rehabilitacja przysługuje także osobom w trakcie leczenia, jeśli lekarz uzna, że po zakończeniu turnusu możliwy będzie powrót do aktywności zawodowej. Co istotne, nie jest wymagane wcześniejsze orzeczenie o niezdolności do pracy. Liczy się szybka reakcja i profilaktyka.

Jak wygląda proces składania wniosku?

Wniosek o rehabilitację leczniczą wypełnia lekarz prowadzący, może to być zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i specjalista z danej dziedziny. Dokument (druk PR-4) może zostać złożony w wersji papierowej albo przesłany drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Można również osobiście dostarczyć wniosek do placówki.

Pixabay Sanatorium bez opłat i kolejek

Po złożeniu dokumentacja trafia do lekarza orzecznika ZUS, który ocenie zasadność skierowania. Wraz z wnioskiem należy przekazać dokumenty medyczne z dotychczasowego leczenia. W przypadku pozytywnej decyzji pacjent otrzymuje skierowanie na konkretny turnus wraz z informacją o terminie i miejscu pobytu.

Warunki pobytu i organizacja rehabilitacji

ZUS nie posiada własnych ośrodków sanatoryjnych, lecz współpracuje z uzdrowiskami na terenie całego kraju. Dobór miejsca jest uzależniony od rodzaju dolegliwości oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.

Standardowy turnus trwa 24 dni, jednak jego długość może zostać dostosowana przez ordynatora ośrodka - po wcześniejszej konsultacji z ZUS-em. Uczestnicy rehabilitacji mają zapewnione:

pełne zakwaterowanie

wyżywienie

opiekę medyczną.

ZUS pokrywa także koszt dojazdu najtańszym środkiem transportu publicznego z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem.

Jakie schorzenia kwalifikują się do rehabilitacji?

W zależności od oceny medycznej osoba może zostać skierowana na rehabilitację stacjonarną (całodobowy pobyt w ośrodku) lub ambulatoryjną (z codziennym dojazdem). Do najczęściej rehabilitowanych przypadków należą:

schorzenia narządu ruchu (także pourazowe)

choroby układu krążenia

schorzenia układu oddechowego.

Szczegółowy wykaz zabiegów, konsultacji i form wsparcia, w tym fizjoterapii, edukacji zdrowotnej oraz pomocy psychologicznej, znajduje się na oficjalnej stronie internetowej ZUS, w zakładce "Świadczenia" oraz "Prewencja i rehabilitacja".

