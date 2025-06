Prezes PiS reaguje na wyniki wyborów. Jest nowa propozycja

- Za nami wybory prezydenckie. Były przeprowadzane w skrajnie nierównych warunkach. Strona wspierająca Karola Nawrockiego została pozbawiona pieniędzy. No ale mamy demokrację walczącą, ona pokazała zęby. Ale nasz kandydat, wspierany przez nas, wygrał - oświadczył Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zagrał głos po niedzielnej wygranej Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

- Władza, która dziś jest u steru, nie dotrzymała obietnic. Społeczeństwo jest zaniepokojone cenami w sklepach i obawą przed migrantami, a co za tym idzie spadkiem poziomu bezpieczeństwa - stwierdził Kaczyński. W jego ocenie wszystko "złożyło się na coś, co trzeba określić jako czerwona kartka dla tego rządu".

Kaczyński powiedział, że "demokracja walcząca przegrała". - Taki rząd powinien odejść - dodał.

Jarosław Kaczyński: Rząd powinien odejść. Proponujemy rozwiązanie

- Potrzebujemy dziś innego rozwiązania. I proponujemy takie rozwiązanie - rząd techniczny - oświadczył Jarosław Kaczyński. - Rząd, który będzie, podobnie jak prezydent, bezpartyjny, ale to nie oznacza, że podobnie jak prezydent tak intensywnie wspierany przez PiS.

WIDEO: Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego

Jak wyjaśnił, na czele takiego rządu miałby stanąć premier wyłoniony na rozmowach z "wszystkimi, którzy byliby gotowi poprzeć taki pomysł". Resortami zaś kierowaliby eksperci z danych dziedzin.

Kaczyński zaapelował o podjęcie rozmów o tym pomyśle. - Jestem pewien, że będzie w tej sprawie przychylność obecnego prezydenta i prezydenta elekta - podkreślił.

Wyniki wyborów prezydenckich. PiS: Donald Tusk powinien podać się do dymisji

Politycy PiS spotkali się w poniedzialek z członkami sztabu Karola Nawrockiego. Z informacji Polsat News wynika, że na ul. Nowogrodzkiej pojawił się również sam prezydent elekt.



- Myślę, że będzie to takie spotkanie podsumowujące - powiedziała rzeczniczka Nawrockiego w kampanii wyborczej Emilia Wierzbicki. - Na pewno nastroje są optymistyczne - dodała.

- Wygrała Polska. To jest wielkie zwycięstwo Polski, ponieważ uratowaliśmy nasz kraj przed złym scenariuszem - skomentował z kolei poseł PiS Sebastian Kaleta. - To było wspaniale zwycięstwo Karola Nawrockiego. Będziemy dzisiaj podsumowywać kampanię, ponieważ koniec jednej kampanii, to początek kolejnej - podkreślił.



Kaleta ocenił, że ta kampania była najbrutalniejszą kampanią po 1989 roku. - Po takiej spektakularnej porażce to jest chyba naturalne, że Donald Tusk powinien podać się do dymisji. Natomiast zakładamy również scenariusz, że będzie kurczowo trzymał się władzy - powiedział.