Pożyczka, która kosztowała życie i dom. Czternaście lat dramatu

Przez lichwiarską pożyczkę na 25 tys. zł Jolanta Misztal i jej rodzina stracili więcej niż dorobek życia. Choć sąd potwierdził, że doszło do wyłudzenia, 65-letnia kobieta wciąż nie może wrócić do swojego domu. By odzyskać nieruchomość, musi zapłacić 460 tysięcy złotych - kwotę, której emerytka nie ma. A lokator, który przejął dom, o ugodzie nie chce słyszeć. Materiał "Interwencji".